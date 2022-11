Bélgica intentará mejorar su rendimiento ante un Marruecos bien plantado

El seleccionador belga, Roberto Martínez, espera que su equipo mejore considerablemente su rendimiento cuando se enfrente a un resuelto Marruecos en su segundo partido del Grupo F de la Copa Mundial, el domingo en el estadio Al Thumama, donde la victoria sellará el pase a los octavos de final.

Martínez describió su victoria por 1-0 ante Canadá el miércoles como el "peor rendimiento técnico" de sus seis años al frente de la selección, pero dijo que su equipo mejorará a medida que avance el torneo.

"Tenemos que crecer con estos partidos", dijo a los periodistas. "Este torneo va a hacer que te desarrolles y crezcas a medida que avanza. Si lo haces ganando partidos, es una ventaja increíble".

"No ganamos (contra Canadá) con nuestro talento y calidad normal con el balón, pero no ganas en el Mundial si no haces la otra parte del juego (defender bien)".

Martínez no quiso pronunciarse sobre si Romelu Lukaku, cuya ausencia se sintió mucho contra Canadá, podría jugar. El temible delantero ha regresado a los entrenamientos tras haber jugado solo dos partidos con su club desde agosto por problemas en el muslo y los isquiotibiales.

Recuperar a Lukaku de cara a los octavos de final, en caso de que Bélgica llegue a esa fase, será una prioridad, pero será importante la paciencia para no provocar una recaída.

Marruecos también tiene una preocupación por uno de sus nombres clave, después de que Noussair Mazraoui saliera en camilla en el empate a cero con Croacia. No está claro si el lateral derecho se recuperará a tiempo de su lesión de cadera.

La actuación contra los croatas fue discreta, pero el nuevo seleccionador, Walid Regragui, cree que les da una base para enfrentarse a Bélgica.

"Sólo llevo dos meses aquí y estoy orgulloso de los jugadores. Queríamos conseguir otro resultado, pero al final estamos satisfechos con el empate", dijo.

"Esperaremos el resultado del partido de Bélgica, y luego buscaremos la clasificación para los octavos de final contra Canadá".

Marruecos venció a Bélgica por 4-1 la última vez que ambos equipos se enfrentaron en 2008, un partido en el que el central Jan Vertonghen y el centrocampista Axel Witsel jugaron con el equipo europeo.

Con información de Reuters