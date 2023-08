¿Juega Julián Álvarez? La formación de Manchester City vs. Arsenal en la Community Shield 2023

El Manchester City y el Arsenal inauguran la temporada 2023/24 del fútbol inglés en la tradicional Community Shield. ¿Juega Julián Álvarez?

Se acerca el inicio de una nueva temporada en el fútbol internacional, y uno de los partidos más tradicionales es la Community Shield inglesa. Este año el duelo lo protagonizarán el Manchester City, actual campeón de la Champions League, la Premier League y la FA Cup, y el Arsenal, que llega como el segundo mejor equipo del fútbol británico.

Ante esto, muchos fanáticos en Argentina se preguntan si Julián Álvarez podría ser titular en este encuentro. Y si bien todavía no hay alineaciones confirmadas, hay información que hace intuir que el ex delantero de River podría comenzar en el once inicial en este importante encuentro.

¿Será titular Julián Álvarez en la Community Shield 2023?

El Manchester City enfrenta varios dilemas antes de la final de la Community Shield contra el Arsenal, con jugadores clave como Kevin De Bruyne y Nathan Aké en duda debido a las lesiones que están arrastrando. En conferencia de prensa, Pep Guardiola también dijo que si bien es casi inminente la llegada de Josko Gvardiol, es muy poco probable que el defensor croata esté disponible para su debut. La lesión de De Bruyne en particular le plantea preocupaciones al entrenador español, ya que no ha jugado desde la final de la Champions League en mayo, aunque ha vuelto a entrenar.

En este contexto de incertidumbre, Julián Álvarez emerge como una posible solución en el ataque. Ha tenido una destacada participación en la pretemporada y podría ocupar un lugar importante detrás de Erling Haaland si De Bruyne no está en condiciones de comenzar. Si bien Guardiola no ha confirmado los once titulares que disputarán este trascendental partido, lo cierto es que el periodismo británico confirma que la gran duda de Pep es elegir entre Julián, Phil Foden o Jack Grealish. Dos de ellos probablemente sean los que terminen comenzando el encuentro, mientras el otro tendrá que esperar desde el banco de suplentes.

Por el lado del Arsenal, su entrenador, Mikel Arteta, enfrenta un dilema en la posición de lateral izquierdo. El ucraniano Oleksandr Zinchenko estará ausente, dejando tres opciones para ocupar ese puesto. Kieran Tierney, el polaco Jakub Kiwior y la nueva adquisición, Jurrien Timber, quien a pesar de no ser un lateral izquierdo natural, podría ser la mejor opción para emular el papel de Zinchenko. Bukayo Saka está en mejor estado después de una enfermedad, pero hay dudas sobre otros jugadores como Folarin Balogun, Reiss Nelson y Albert Sambi Lokonga.

Además de las preocupaciones defensivas, Arteta tiene decisiones tácticas clave que tomar en el ataque. Se espera que los debutantes Declan Rice y Kai Havertz también jueguen, aunque cómo encajará el alemán en la alineación será una elección difícil. Arteta ha mencionado la versatilidad de Havertz, señalando que ha jugado en varias posiciones en el ataque. La posibilidad de dejar a Thomas Partey en el banco de suplentes sería un movimiento audaz contra la habitual posesión dominante del City.

Posibles formaciones

Manchester City

Julián Álvarez podría ser titular ante el Arsenal.

Ederson; Kyle Walker, John Stones, Suben Dias, Manuel Akanji; Rodri, Mateo Kovacic, Phil Foden (o Jack Grealish); Bernardo Silva, Erling Haaland y Julián Álvarez (o Jack Grealish). DT: Josep "Pep" Guardiola.

Arsenal

Aaron Ramsdale; Ben White, William Saliba, Gabriel, Jurrien Timber (o Jakub Kiwior); Declan Rice, Kai Havertz (o Thomas Partey), Martin Odegaard; Bukayo Saka, Martinelli y Eddie Nketiah. DT: Mikel Arteta.

Manchester City vs Arsenal: ficha técnica