Escándalo de Los Pumas: quiénes son los jugadores que rompieron la burbuja en Australia

Es un grupo de seis jugadores y dos miembros pertenecientes al Staff que no respetaron las restricciones sanitarias en Australia. Por eso fueron retenidos por la policía.

En las últimas horas se supo que seis jugadores de Los Pumas fueron detenidos por la policía en retén luego de haber violado las restricciones sanitarias por la pandemia del COVID-19 en un viaje en Nueva Gales del Sur en Australia.

Los jugadores involucrados no podrán participar del encuentro ante el representativo local, por el Rugby Championship, programado para el sábado 2 de octubre, en Gold Coast. "Los jugadores y el personal tuvieron que pasar la noche en un hotel de Kingscliff, al sur de la frontera estatal, después de visitar un retiro de salud en Bryon Bay", indicó la publicación Nine News.

La Unión Argentina de Rugby (UAR) emitió un comunicado en el que destaca que los jugadores involucrados están en perfecto estado de salud, alojados en un hotel de la zona, a la espera de que sea resuelta su condición. Los Pumas, que no consiguieron ningún triunfo y perdieron los cinco encuentros que sostuvieron en el torneo, se despedirán del Rugby Championship este sábado, a las 3.50, en el duelo que animarán frente a los Wallabies australianos, que le ganaron 27-8 el pasado fin de semana.

Más allá de esta situación y de que los jugadores fueron retenidos, el partido ante Australia se podrá jugar igual porque la plantilla de Los Pumas es de casi 40 jugadores y solo se necesitan 23 para para poder formar un equipo para presentar. Por el momento no circularon nombres, pero desde los medios australiano sostienen que fueron seis rugbiers y otros dos miembros del staff.

No es la primera vez que Los Pumas están envueltos en escándalos que no solo son de índole sanitario, sino que otros tienen que ver con temas mediáticos. En este último año y medio, por ejemplo, estuvieron involucrados en los tuits viejos de varios de sus integrantes (como Pablo Matera) y al repudio generalizado por no haber hecho un homenaje a Diego Armando Maradona un par de días después de su fallecimiento. Este año, por otro lado, más allá de su pobre actuación en el Rugby Championship ahora apareció esta falta fragante.

En cuanto a los jugadores que incurrieron en esta situación están Sebastián Cancelliere, Joaquín Díaz Bonilla, Felipe Ezcurra, Pablo Matera, Santiago Medrano y Santiago Socino. Estos jugadores no se alistarán en el último compromiso del equipo albiceleste en el certamen. También están aislados -y fueron retenidos- el manager Lucas Chioccarelli y el analista de video, Rodrigo Martínez.