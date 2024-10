Los Pumas: Rodrigo Isgró y la dificultad del regreso al rugby XV.

Una de las grandes noticias el pasado fin de semana para el rugby argentino fue el tremendo debut de Rodrigo Isgró en la Premiership inglesa, autor de dos tries. Más allá de la felicidad por su estreno con Harlequins, el mendocino sorprendió al contar detalles sobre el complicado regreso que tuvo en Los Pumas en 2024, durante el Rugby Championship.

El año viene siendo de emociones fuertes para Isgró. Luego de la participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 con Los Pumas 7's, el formado en Mendoza Rugby decidió dedicarse de lleno al rugby XV después de cinco años de hacerlo en modalidad reducida. Como era de esperar, el cambio tuvo algunas consecuencias lógicas y el propio jugador dio fe de ellas.

"Con Feli (Contepomi) hablé bastante después del partido y antes del partido del Rugby Championship. Estoy haciendo un cambio de Seven al XV y lleva su tiempo, sobre todo físicamente", comenzó diciendo Rodrigo en el diálogo con Scrum ESPN, sobre el encuentro con Sudáfrica en Nelspruit, que fue reemplazado antes que finalizara el primer tiempo por el coach.

En el mismo sentido, el wing resaltó a qué está apuntando en esta nueva etapa profesional: "Más que nada acostumbrarse a jugar 80 minutos. Hace cinco años juego varios partidos, pero 14'. Creo que lo más importante es eso y después detalles del juego que me pasaron en el último partido con Sudáfrica de poder corregirlos para tener oportunidades". "Creo que solamente eso me lo va a dar poder jugar", insistió.

"Realmente me permito equivocarme porque va a ser así, la única manera de aprender va a ser a prueba y error. Sé que es así esto y también me tengo que dar el tiempo para poder hacerlo. Si no me lo permito va a ser muy difícil para mí poder acomodarme de nuevo", argumentó sobre los objetivos que se pone en mente para agarra el tirmo de XV. Luego, Isgró concluyó: "Estoy realmente tranquilo, tratando de vivir día a día y aceptando todos los desafíos que tengo y acomodándome. Hoy soy el jugador que soy por todo los años que estuve en el Seven, cómo me desarrollé ahí y cómo estuve y creo que el cambio más importante del Seven al XV es la parte físicamente de poder adaptarte otra vez a poder jugar 80 minutos".

Las últimas experiencias de Rodrigo Isgró en rugby XV

El rendimiento del mendocino en Harlequins, el pasado sábado, cobra más importancia si se tiene en cuenta que, en el último tiempo, sólo había jugado cuatro partidos en XV: el primero fue en el triunfo ante Australia por 34-31 en el Rugby Championshp 2023; el segundo encuentro fue en la victoria argentina por 62-3 contra frente a España días antes del Mundial. El tercero fue en el triunfo por 59-5 ante Chile por la Copa del Mundo, en el que marcó su primer try. El último tuvo lugar en la definición del Rugby Championship 2024 con la derrota frente Sudáfrica por 48-7.

La ventana internacional de noviembre de 2024 para Los Pumas