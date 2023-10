Preocupación por la salud de un jugador de Los Pumas: alerta para Cheika

Los Pumas no contarán con una de sus figuras para el encuentro clave ante Japón, por la última fecha del Grupo D del Mundial de Francia 2023. El estado de salud de uno de los jugadores del equipo dirigido por Michael Cheika.

Mientras Los Pumas se preparan para el duelo definitorio ante Japón para seguir con vida en el Mundial de Rugby de Francia 2023, el plantel recibió una noticia preocupante. Juan Imhoff, el wing que disputa su tercera Copa del Mundo, se perderá el encuentro ante los asiáticos por un golpe en la cabeza que lo obligó a ingresar en el protocolo HIA (Evaluación de Lesión en la Cabeza, en castellano) impuesto por World Rugby.

Tras la victoria ante Chile por 59-5, el primer entrenamiento del seleccionado argentino mostró que Imhoff no practicó junto al resto de sus compañeros. Si bien no había una incertidumbre extrema, con el correr de las horas se confirmó que se le aplicará el protocolo para ser examinado médicamente, al menos hasta el jueves 12, tras un choque que sufrió ante los chilenos y Michael Cheika no podrá contar con él para el próximo domingo.

Qué pasó con Juan Imhoff en Los Pumas

Con el encuentro manejado con superioridad en el marcador para Argentina, a los 20 minutos de la segunda parte el exjugador de Duendes RC intentó tacklear a Iñaki Ayarza. Aunque no encuadró mal, no calculó perfectamente, impactó su cabeza con de lleno con el cuerpo del wing y quedó tendido inmediatamente en el suelo. Tras unos segundos, el árbitro Paul Williams detuvo el juego para que los médicos atendieran rápidamente al rosarino.

Luego de sostenerle la cabeza durante algunos instantes y que le hicieran preguntas recomendadas para este tipo de golpes, los médicos verificaron que no podía continuar en la cancha y es por eso que debió ser reemplazado por el cordobés Juan Cruz Mallía. Visiblemente mareado, Imhoff fue acompañado hasta el vestuario, donde le realizaron el protocolo HIA. El mismo señala que el jugador debe ser retirado de la cancha y no retornar al partido, ya que su regreso debe ser en forma gradual, tras someterse a estudios, chequeos y cuidados.

Imhoff es atendido tras el duro golpe con un rival.

Más allá de que ya pasaron tres días del fuerte golpe, el rugbier de Racing 92 debe continuar en observación y, según el propio Cheika, se encuentra en la etapa 3 del protocolo. Esta parte se trata de una evaluación clínica apoyada en SCAT6 (método estandarizado para evaluar deportistas lesionados por conmoción cerebral) y la herramienta neurocognitiva computarizada a elección de cada equipo. Además, también le harán exámenes médicos adicionales después de dos noches de reposo, tras el impacto en la cabeza, para evaluar adicionalmente el progreso clínico y determinar un diagnóstico diferido de conmoción cerebral.

Si bien la forma en que había salido del campo de juego había causado mucha preocupación, al finalizar el partido en Nantes se lo observó firmando autógrafos y hablando con su familia, algo que tranquilizó a su entorno y cuerpo técnico. Con su baja confirmada, el entrenador austrliano podría reemplazarlo por Mateo Carreras y Emiliano Boffelli, habitualmente titulares, o incluso Rodrigo Isgró, de buen ingreso ante Chile.

Los Pumas vs. Japón: fecha, hora y TV en vivo por la fecha 4 del Mundial de Rugby 2023

El Mundial de Rugby 2023 en Francia está en pleno desarrollo y las expectativas están en su punto mas alto. Para Los Pumas, la selección de rugby de Argentina, el próximo partido ante Japón es más que crucial, ya que es la llave que podría abrirles la puerta a los cuartos de final.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa: fecha, hora, cómo ver el encuentro online y cómo llegan ambas selecciones a este trascendental encuentro.

El partido entre Los Pumas y Japón por el Mundial de Rugby 2023 se llevará a cabo el próximo domingo 8 de octubre. El partido se jugará en el Estadio de la Beaujoire en Nantes, Francia y se podrá verlo en vivo desde Argentina a través de ESPN. Además, el servicio de streaming Star+ también ofrecerá la transmisión en vivo del encuentro.

Los Pumas llegan a este partido con una mezcla de triunfos y derrotas. Después de una derrota inicial contra Inglaterra, el equipo se recuperó con victorias sobre Samoa y Chile. El último encuentro, ante el conjunto trasandino, fue goleada por 59 a 5 y dejó buenas sensaciones. El entrenador Michael Cheika ha logrado formar un equipo que combina experiencia y juventud, lo que genera expectativas positivas.

Para asegurar su lugar en los cuartos de final, Los Pumas necesitan al menos un empate contra Japón. Actualmente, ambos equipos están igualados en puntos, pero Los Pumas tienen una mejor diferencia de tantos a favor. Un triunfo o empate les aseguraría probablemente un enfrentamiento contra Gales en la siguiente fase.