Los Pumas vs. All Blacks: fecha, hora y TV en vivo por la semifinal del Mundial de Rugby 2023

Tras el histórico triunfo ante Gales, Los Pumas tendrán un duelo trascendental ante los All Blacks en las semifinales del Mundial 2023 de Rugby.

¿Cuándo juegan Los Pumas contra los All Blacks por el Mundial de Rugby 2023?

Tras un triunfo histórico ante Gales, Los Pumas se han clasificado para las semifinales del Mundial de Rugby 2023 y la expectativa entre los hinchas argentinos está por las nubes. Ahora, el seleccionado argentino enfrenta un desafío enorme: un duelo contra los All Blacks de Nueva Zelanda para meterse entre los dos finalistas del torneo.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este histórico partido: cuándo se juega, fecha y hora, cómo ver en vivo y cómo llegan ambas selecciones.

¿Cuándo juegan Los Pumas contra los All Blacks?

El partido entre Los Pumas y los All Blacks se llevará a cabo el viernes 20 de octubre a las 16:00 horas (hora argentina). Este encuentro se disputará en el estadio de Saint Denis, Francia. Para los que quieran seguir la acción en vivo, el partido será transmitido por ESPN en Argentina y también estará disponible en streaming a través de Star+.

Los Pumas llegan a este partido con un impulso increíble tras derrotar a Gales en los cuartos de final. Con Nico Sánchez como figura destacada, el equipo argentino mostró una actuación sólida que les valió la clasificación. En la fase de grupos, Los Pumas tuvieron un rendimiento notable, con victorias contra Inglaterra, Samoa, Chile y Japón.

Por su parte, los All Blacks no tuvieron un camino fácil. Aunque vencieron a Irlanda en un partido inolvidable, los neozelandeses tuvieron un comienzo titubeante en el torneo, perdiendo ante Francia. Sin embargo, se recuperaron con victorias aplastantes contra Namibia, Italia y Uruguay.

Este partido es crucial para ambos equipos. Los Pumas buscan hacer historia, ya que esta es la tercera vez que llegan a las semifinales de un Mundial de Rugby, pero hasta ahora nunca lograron pasar esta fase. Los All Blacks, por otro lado, buscan su cuarto título mundial.

La clave para Los Pumas podría estar en su defensa y en la habilidad de jugadores como Nico Sánchez y Emiliano Boffelli para capitalizar las oportunidades. El entrenador Michael Cheika sabe que puede confiar en ellos para esta clase de partidos. Prueba de esto fue el partido contra Gales, donde Matías Moroni realizó un tackle memorable que fue crucial para la victoria.

Los All Blacks, conocidos por su juego ofensivo y su capacidad para anotar tries desde cualquier parte del campo, presentan un desafío formidable. Sin embargo, los medios de Nueva Zelanda han señalado que Los Pumas tienen una oportunidad real de eliminar a los All Blacks si logran mantener la intensidad durante los 80 minutos del partido.

Argentina vs Nueva Zelanda: ficha técnica

Los Pumas llegan a semifinales tras ganarle a Gales en un histórico partido