Los Pumas no pudieron repetir y cayeron por goleada ante los All Blacks

Los pumas no pudieron repetir el golpe: cayeron 53 a 3 ante los All Blacks en Nueva Zelanda por el Rugby Championship.

Los Pumas perdieron en la madrugada de este sábado de manera categórica 53 a 3 ante los poderosos All Blacks por la cuarta fecha del Rugby Championship. No pudieron repetir la gran actuación del fin de semana anterior, donde habían vencido en la ciudad de Christchurch.

En el Estadio Waikato de la ciudad de Hamilton, Nueva Zelanda se tomó revancha de la derrota 25 a 18 y venció sin atenuantes al seleccionado argentino, que nunca pudo detener la potencia de uno de los mejores equipos del mundo.

Desde el inicio del primer tiempo, los hombres de negro empezaron a mostrar una superioridad abrumadora y Argentina, por su parte, cometió muchos errores de manejo, condicionados por mal clima en Hamilton que los locales les hicieron pagar con tries y penales convertidos. Si bien Los Pumas tuvieron chances de convertir puntos, el mal manejo de la ovalada y algunos errores de toma de decisiones no lograron el objetivo. Se fueron al descanso perdiendo por 24 a 3, con dos tries para los de negro.

En la segunda parte, el entrenador Michael Cheika introdujo algunos cambios que le dieron otro aire al equipo. Sin embargo, el trámite del partido seguiría igual y los neozelandeses continuaron marcando en in-goal de los argentinos: anotaron 4 tries más durante los últimos 40 minutos. Otro de los déficits que tuvo Argentina fue que se repitió en infracciones (10 penales) que el apertura de Nueva Zelanda, Richie Mo'unga, transformó en puntos.

Para evidenciar que no era la noche "albiceleste", luego de recuperarse de una jugada peligrosa en in-goal propio, Los Pumas tuvieron tres chances para marcar try pero no pudieron concretas y la único positivo fue una amarilla a Nowell.

A los 60 minutos el partido estaba 34 a 3 y casi liquidado, pero los All Blacks fueron por más y anotaron dos tries a manos de Ardie Savea y Brodie Retallick, dos de los mejores jugadores de la noche, para cerrar una noche que fue un vendaval negro.

Para el seleccionado de Nueva Zelanda marcaron los tries Ethan de Groot, Caleb Clarke, Rieko Ioane, Jordie Barrett, Ardie Savea, Brodie Retallick y Beauden Barrett. Mientras que Richie Mo'unga sumó dos penales y cuatro conversiones, en tanto Jordie Barrett también marcó dos conversiones. Los puntos de Argentina frente a los tricampeones del mundo fueron conseguidos por un penal de Emiliano Boffelli en el primer tiempo.

Los pumas no pudieron repetir el golpe: cayeron 53 a 3 ante los All Blacks en Nueva Zelanda por el Rugby Championship. (Foto Prensa UAR)

Nueva Zelanda: Jordie Barrett; Will Jordan, Rieko Ioane, David Havili y Caleb Clarke; Richie Mo'unga y Aaron Smith; Ardie Savea, Sam Cane y Shannon Frizell; Scott Barrett y Sam Whitelock; Tyrel Lomax, Samisoni Taukei'aho y Ethan de Groot. Entrenador: Ian Foster.

Cambios: Dane Coles, George Bower, Fletcher Newell, Brodie Retallick, Dalton Papali'i, Finlay Christie, Beauden Barrett, Quinn Tupaea.

Argentina: Juan Cruz Mallía; Santiago Cordero, Matías Moroni, Matías Orlando y Emiliano Boffelli; Santiago Carreras y Tomás Cubelli, Pablo Matera, Marcos Kremer y Santiago Grodona, Tomás Lavanini y Guido Petti, Joel Sclavi, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo. Entrenador Michael Cheika.

Ingresaron: Santiago Socino, Mayco Vivas, Eduardo Bello, Matías Alemanno, Juan Martín González, Gonzalo Bertranou, Benjamín Urdapilleta, Lucio Cinti.

Tantos en el primer tiempo. 2' penal Mo'unga (NZ), 10' try de Groot convertido por Mo'unga (NZ), 18' try Clarke convertido Mo'unga (NZ), 33' penal Boffelli (A), 37 'try Ioane convertido por Mo unga (NZ). Resultado parcial. Nueva Zelada; 24-Argentina 3

Amonestado en el primer tiempo: 35' Tomás Lavanini (A)

Tantos en el segundo tiempo: 6`penal Mo'unga (NZ), 21 ' try J. Barrett convertido por Mo'unga (NZ), 27' try Savea (NZ), 34' try Retallick convertido por J Barrett (NZ) y 41 try B. Barrett convertido por J Barret (NZ). Resultado final: Nueva Zelanda 53 -Argentina 3

Amonestado en el segundo tiempo: 16' Newell (NZ).