Los Pumas: la contundente advertencia de Contepomi sobre los rivales de noviembre

Los Pumas: Felipe Contepomi analizó el Camp en París con nuevos jugadores y los rivales que enfrentará en la ventana de noviembre.

Los Pumas tendrán un fin de año a pura intensidad en la ventana internacional de noviembre y se preparan con objetivos altos. Luego del Camp en París, Felipe Contepomi dejó una fuerte advertencia sobre los rivales que enfrentará el seleccionado Argentino de rugby en la gira europea y contó en qué hicieron hincapié con su staff.

En una entrevista difundida por la Unión Argentina de Rugby, el entrenador argentino resaltó la productividad del encuentro durante tres días y expresó: "Se reafirmaron cosas que veníamos viendo para el Championship, cosas que queremos trabajar para esta ventana, y también tuvimos la posibilidad de empezar a entrenar, para los que estuvieron antes con nosotros de volver a refrescar la metodología de entrenamiento. Y, para las caras nuevas, empezar a entender o conocer cómo trabajamos nosotros”.

En ese sentido, Felipe remarcó el significado de los 6 jugadores nuevos citados, que no formaron parte del Rugby Championship. "Es muy importante ampliar la base. Hay jugadores que yo no conocía y poder verlos en entrenamientos nos da una posibilidad de saber dónde están y qué expectativas tener con ellos. Nos llevamos gratas sorpresas y está buenísimo poder ampliar eso. A veces, cuando hay uno de esos jugadores en Europa y que no lo podemos ver en las franquicias o en Argentina, estas son buenas oportunidades para verlos".

Luego, el formado en Newman comentó que la ventana internacional de noviembre va a ser "durísima" por las condiiones climáticas en esa parte de Europa y analizó: "Italia, posiblemente la mejor Italia de los últimos tiempos, con muy buenos jugadores y excelente entrenador. Después tenemos Irlanda, que desde hace tiempo viene siendo el primero o dos del ranking mundial. Y terminamos con Francia, que sabemos lo que significa jugar contra ellos, un top 4 del ranking”.

Para finalizar, el coach dio detalles de cuándo se encontrarán con el grupo de jugadores para enfrentar los tres partidos: "Los chicos ya volvieron a sus clubes en Europa y vamos a juntarnos en Italia el domingo. Los más rescatados llegarán el lunes, no es lo ideal para preparar la semana pero es la realidad y nos estamos preparando bien para la ventana”.

La ventana internacional de noviembre de 2024 para Los Pumas

9 de noviembre - Italia vs. Los Pumas.

16 de noviembre - Irlanda vs. Los Pumas.

23 de noviembre - Francia vs. Los Pumas.

Los que regresaron y tuvieron su primera vez en Los Pumas

Entre las novedades de la lista del coach se destacan los retornos de Francisco Gorrissen (Vannes), Francisco Gómez Kodela (Stade Français) y Rodrigo Martínez (Dragons). Además, los que tienen su estreno en el seleccionado "Albiceleste" son Benjamín Grondona, Benjamín Elizalde y Gerónimo Prisciantelli.

Los convocados por Contepomi en Los Pumas para el Camp de París

BACKS:

ALBORNOZ, Tomás (14 caps).

BAZÁN VÉLEZ, Lautaro (17 caps).

BERTRANOU, Gonzalo (65 caps).

CINTI, Lucio (29 caps).

CORDERO, Santiago (53 caps).

DELGUY, Bautista (30 caps).

ELIZALDE, Benjamín (Sin caps).

GARCÍA, Gonzalo (8 caps).

ISGRÓ, Rodrigo (4 caps).

MALLÍA, Juan Cruz (39 caps).

MORONI, Matías (86 caps).

ORLANDO, Matías (61 caps).

PERNAS, Santiago (0 caps).

PICCARDO, Justo (0 caps).

PRISCIANTELLI, Gerónimo (0 caps).

FORWARDS: