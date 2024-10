Los Pumas: la dura baja qee tendrá Felipe Contepomi para el primer partido de la ventana de noviembre.

Los Pumas buscarán cerrar un gran 2024 luego del tercer puesto en Rugby Championship y, pensando en la ventana de noviembre, las noticias no son del todo positivas. En las últimas horas, SANZAAR informó que sancionó a Pablo Matera por dos semanas por la expulsión contra Sudáfrica y Felipe Contepomi no podrá contar con el experimentado forward para el primer partido.

El pasado 28 de septiembre, el rugbier recibió la tarjeta roja en el estadio de Nelspruit por un golpe con el hombro en un ruck a Vincent Koch. Si bien en principio había recibido la amarilla, el TMO hizo lugar a la norma Búnker y, tras ser observada, se fue expulsado. Ahora, luego de algunos días de análisis, SANZAAR confirmó una suspensión para el jugador formado en Alumni de dos semanas, por lo que sólo no estará presente cuando Argentina enfrente a Italia el 9 de noviembre en el Stadio Friuli de Údine, pero estará apto para los choques ante Irlanda y Francia el 15 y 22 de dicho mes respectivamente.

Además, vale recordar que Contepomi no contará durante toda la gira por Europa con Santiago Chocobares ni con Emiliano Boffelli, que sufrieron lesiones importantes. Por el lado del centro se confirmó que padeció una distensión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda y estará entre seis y ocho semanas fuera de la cancha. Por otro lado, después de una larga inactividad, el entrenador de Edinburgh, Sean Everitt, confirmó que el fullback rosarino se resintió de la lesión en la espalda de la temporada pasada y adelantó que existe la posibilidad de que vuelva a operarse.

El comunicado de SANZAAR sobre Pablo Matera

"El jugador hizo contacto sin unirse con otro jugador en el ruck y golpeó la cabeza de un oponente con su hombro a gran velocidad. Estas acciones se consideran un ‘juego sucio’ según las nuevas reglas, por lo que justifican una suspensión de dos semanas. Por lo tanto, el jugador queda suspendido hasta el 10 de noviembre inclusive”.

La ventana internacional de noviembre de 2024 para Los Pumas

9 de noviembre - Italia vs. Los Pumas.

16 de noviembre - Irlanda vs. Los Pumas.

23 de noviembre - Francia vs. Los Pumas.

¿Cuáles son las nuevas reglas del rugby para el 2025?

Reducción en el tiempo para patear una conversión : los intentos de conversión se limitarán a un máximo de 60 segundos, alineándose con los intentos de penales a los postes, acelerando el ritmo del partido.

: los intentos de conversión se limitarán a un máximo de 60 segundos, alineándose con los intentos de penales a los postes, acelerando el ritmo del partido. Límite de 30 segundos para scrums y lineouts que deben formarse dentro de los 30 segundos, tiempo gestionado por el referí.

que deben formarse dentro de los 30 segundos, tiempo gestionado por el referí. Mark en los 22 metros : jugadores pueden pedir mark dentro de sus 22 metros desde un reinicio, alentando a que se disputen más reinicios.

: jugadores pueden pedir mark dentro de sus 22 metros desde un reinicio, alentando a que se disputen más reinicios. Una sola detención para el maul : el balón debe jugarse después de una detención del maul, mejorando el flujo del partido.

: el balón debe jugarse después de una detención del maul, mejorando el flujo del partido. Lineouts no disputados : el juego continuará en un lineout que no haya sido disputado aún si el balón no es lanzado derecho, reduciendo paradas innecesarias.

: el juego continuará en un lineout que no haya sido disputado aún si el balón no es lanzado derecho, reduciendo paradas innecesarias. Protección del medioscrum: mejora en la protección del medioscrum en scrums, rucks y mauls, alentando un juego más fluido.

Además, el ente manifestó en su pagína oficial de redes sociales que el "Consejo Ejecutivo de World Rugby ha respaldado inequívocamente el programa, observando una aprobación generalizada por parte de jugadores, entrenadores, referís y aficionados por igual". Incluso, aclararon que, por estadísticas, también se obtuvieron impactos positivos alineados al objetivo. Los resultados principales incluyen:

Aumento del tiempo de balón en juego : aumentó en más de dos minutos y 30 segundos, alcanzando más de 33 minutos por partido.

: aumentó en más de dos minutos y 30 segundos, alcanzando más de 33 minutos por partido. Reducción del tiempo total de un partido : se redujo entre tres y cinco minutos debido a menos interrupciones.

: se redujo entre tres y cinco minutos debido a menos interrupciones. Mayor capacidad de disputa en los reinicios : un aumento del 45% en los reinicios disputables.

: un aumento del 45% en los reinicios disputables. Mauls más dinámicos : un aumento del 10% en la velocidad de la salida del balón, con mauls recortados en tres segundos.

: un aumento del 10% en la velocidad de la salida del balón, con mauls recortados en tres segundos. Menos infracciones en el line-out : el juego a partir de lanzamientos torcidos condujo a un mayor éxito en el line-out y en la capacidad de disputa.

: el juego a partir de lanzamientos torcidos condujo a un mayor éxito en el line-out y en la capacidad de disputa. Formaciones y kicks más rápidos: disminuyeron los tiempos de preparación del scrum y del line-out, y las conversiones son 15 segundos más rápidas.

Pero no queda ahí, ya que existen otros dos puntos importantes entre las modificaciones: uno tiene que ver con la regla de la tarjeta roja después de 20 minutos, algo que si bien en competiciones europeas no están de acuerdo, en World Rugby continuarán con la idea de implementarla globalmente. El otro aspecto es que el Comité Ejecutivo también aprobó actualizaciones al protocolo del Television Match Official (TMO), que permite a los referís detectar infracciones claras en las fases finales antes de marcar un gol.