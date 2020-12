Agustín Pichot, exjugador y actual referente del rugby argentino, tanto en el ámbito nacional como también en el internacional, expresó su postura tras el escándalo que tuvo como protagonistas a deportistas de Los Pumas a causa de antiguos mensajes en redes sociales con términos racistas, xenófobos, misóginos y antisemitas. Recordemos que la UAR decidió, luego de que el hecho se hiciera viral, suspender a Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino.

Con respecto a este tema, el histórico jugador de la Selección Argentina expresó: "Los tweets de los tres jugadores estuvieron mal. Creo en su arrepentimiento y en su maduración desde que lo escribieron. Tenemos que seguir haciendo una autocrítica profunda en nuestro deporte". Y agregó: "Este año nos está mostrando que tenemos que seguir mejorando".

Al mismo tiempo, en el mismo hilo de mensajes, Pichot agregó: "Para mí el rugby no es las barbaridades que leo o escucho. Para mí, el rugby es algo increíbe y que ayuda a mucha gente a tratar de ser buenas personas, además de buenos deportistas". De todas maneras, dejó en claro: "Pero la autocrítica hay que hacerla ya mismo".

Recordemos que no es la primera vez que el exjugador de Los Pumas y ex dirigente de la World Rugby, donde compitió en abril pasado para transformarse en el presidente y cayó ante el inglés Bill Beaumont, criticó fuertemente al deporte en Argentina. A principios del 2020, tras el asesinato de Fernando Báez Sosa, expresó: "El rugby es un deporte de fuerza y agresión, eso no justifica que uno sea violento fuera de la cancha, a ninguno se lo entrena para eso".

De todas formas, más allá de que Pichot destacó que "fue un crimen" (diferente postura a la de la UAR que lo denominó como "fallecimiento") y que no cree que el rugby sea eso. "Hay que hacer una fuerte autocrítica de la responsabilidad que tenemos en los clubes y en los jugadores que enseñamos. Somos responsables de los estereotipos que hemos permitido", sentenció aquella vez. Por el momento, nada cambió. Resta esperar conocer qué sanciones tendrán los jugadores implicados.

Los mensajes en Twitter: