El exarquero José Luis Chilavert destrozó al excapitán de Los Pumas Pablo Matera por sus mensajes racistas en las redes sociales, donde apuntó contra la comunidad paraguaya.

El escándalo de Los Pumas discriminadores sigue generando repercusiones. La salida a la luz de los antiguos mensajes de Pablo Matera, Santiago Socino y Guido Petti puso en el centro de la polémica al Seleccionado argentino de Rugby y fueron varias las personalidades que se expresaron en su contra.

Entre ellas, quien apuntó contra los rugbiers fue el exguardameta paraguayo, quien se dirigió particularmente contra Matera, ahora excapitán del equipo. A través de su cuenta de Twitter, Chilavert disparó munición gruesa y usó una de sus frases más recordadas: “Señor Pablo Matera, los bolivianos y paraguayos somos personas honestas, trabajadoras, pero no racistas. Usted le hace mucho daño al rugby y a su hermoso país. Tú no has ganado nada".

Además, en otro mensaje, el exfutbolista insistió en sus quejas contra Matera. "Sr Pablo Matera usted dañó al rugby Arg y el rugby no lo pulió, respete a los bolivianos y a los paraguayos. FERNANDO BAEZ SOSA VIVE. Solo fui 3 veces el mejor del continente. Orgulloso de ser paraguayo", enfatizó.

Entre los viejos mensajes de Matera que se convirtieron en virales el pasado lunes, uno de ellos señalaba: "El odio a los bolivianos, paraguayos, etc, nace de esa mucama a la que una vez se le cayó un pelo en tu comida".

Los mensajes de Matera y sus compañeros generaron severas consecuencias dentro de Los Pumas. Matera perdió la capitanía y además tanto él como Socino y Petti fueron suspendidos de la Selección, de acuerdo con un comunicado emitido en la noche del lunes. Además, los clubes en los que juegan los tres jugadores repudiaron sus acciones y adelantaron que los rugbiers tendrán que dar explicaciones.

El mensaje de los hermanos Romero

Además de Chilavert, otros referentes paraguayos del fútbol que se expresaron contra las declaraciones de Matera fueron los hermanos Ángel y Óscar Romero.

Los jugadores de San Lorenzo e integrantes de la Selección paraguaya fueron contundentes en el rechazo a las publicaciones del Puma. “Repudiamos cualquier acto de xenofobia. Respetamos y defendemos la vida y el trabajo de cualquier ser humano aquí y en cualquier parte del mundo. ¡Estamos orgullosos de ser paraguayos!”, escribieron los futbolistas en Twitter.