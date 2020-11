El capitán de los Pumas, Pablo Matera, volvió a convertirse en noticia al encabezar el pedido de disculpas de la Selección de rugby argentina por no haber realizado un homenaje a Diego Armando Maradona. Sin embargo, minutos después del mensaje, en las redes sociales comenzaron a reflotar viejos tweets suyos donde habla de "pisar negros" y lanza comentarios xenófobos y discriminadores.

Matera fue la voz cantante del video que los Pumas publicaron en la mañana del lunes para expresar sus disculpas por no rendirle tributo a Maradona tras su muerte y habló de lo importante que fue Diego para el equipo. Sin embargo, en las redes siguen sin perdonarles la actitud y la mayoría de los comentarios fueron críticas.

Además, varios usuarios recorrieron los tweets de la cuenta verificada de Matera (que tiene mínima actividad desde el año pasado) y descubrieron una serie de publicaciones racistas, discriminadoras y xenófobas del jugador que se hizo viral semanas atrás por asegurar que jugaba "por el país".

"Linda mañana pa salir en el coche a pisar negros", fue uno de los mensajes de Matera más repudiados en las redes sociales. El post data de 2012, cuando el rugbier ya era mayor de edad. Ese mismo año, Matera vistió la camiseta del combinado nacional Pampas XV.

Sin embargo, ese no es el único tweet discriminador del capitán de los Pumas. El mismo año, cuando los Pampas XV disputaban la Vodacom Cup en Sudáfrica, escribió: "SUDAFRICA BABY! Por fin me voy de este pais lleno de negros.. OUCH!!".

En 2011, también justificó su xenofobia con un repugnante mensaje en su cuenta de Twitter, donde también dio cuenta de su clasismo. "El odio a los bolivianos, paraguayos, etc nace de esa mucama a la que una vez se le cayo un pelo en tu comida", escribió. En tanto que en una publicación similar de abril de 2012 sostuvo: "Hombre boliviano porta mp3 con auriculares de ipod. Prueba suficiente para encarcelarlo por robo y perdida del mismo".

El rugbier también tiene tweets en los que se burla del aspecto físico de las personas, como cuando publicó en marzo de 2012: "La gorda me sigue mirando fijo jajaja pobre gorda no le voy a dar mi asiento, eso no es embarazo, no, no cuenta".