Liverpool vs PSV: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Champions

Por la fecha 5 de la Champions, PSV y Liverpool se enfrentan el miércoles 26 de noviembre desde las 17:00 (hora Argentina), en el estadio Anfield.

Así llegan Liverpool y PSV

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Champions

Liverpool viene de ganar en su encuentro anterior a Real Madrid con un marcador de 1-0. Después de caer en 1 ocasión y ganar 2, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 9 a favor.

Últimos resultados de PSV en partidos de la Champions

En la fecha pasada, PSV finalizó con un empate 1-1 ante Olympiacos. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 9 goles y le han encajado 7 tantos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 29 de enero, en Fase de liga del torneo UEFA Champions League - 2024-2025, y PSV sacó un triunfo, con un marcador 3 a 2.





Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Champions

Fecha 6: vs Inter: 9 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Olympique de Marsella: 21 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Qarabag: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de PSV en los próximos partidos de la Champions

Fecha 6: vs Atlético de Madrid: 9 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Newcastle United: 21 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Bayern Múnich: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Horario Liverpool y PSV, según país