Por qué no juega Lisandro Martínez vs Paraguay El defensor del Manchester United no fue convocado y no jugará ante Paraguay.

14 de noviembre, 2024 | 16.41 Lisandro Martínez no jugará hoy ante Paraguay La Selección Argentina sufre una nueva baja sensible de cara al partido de hoy ante Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. En medio de los preparativos, el conjunto nacional deberá modificar su planificación inicial debido a una lesión importante en su zona defensiva. El equipo dirigido por Lionel Scaloni, que lidera las Eliminatorias con puntaje perfecto, continúa su preparación en el predio de Ezeiza con algunas modificaciones en la lista de convocados. La defensa albiceleste, que venía mostrando solidez en los últimos encuentros, deberá adaptarse a cambios obligados para mantener el nivel mostrado hasta el momento. ¿Por qué no juega Lisandro Martínez contra Paraguay? Lisandro Martínez recibió un fuerte golpe durante el último partido del Manchester United y quedó descartado para la doble fecha de Eliminatorias. El defensor central sufrió un rodillazo que lo obligó a someterse a estudios médicos, los cuales determinaron que no podrá estar disponible para los próximos compromisos del seleccionado nacional. La ausencia del ex jugador de Ajax representa un dolor de cabeza para el cuerpo técnico de la Selección Argentina. El defensor venía siendo una pieza fundamental en el esquema de Scaloni, destacándose por su capacidad para salir jugando desde el fondo y su intensidad en la marca. Ante esta situación, el entrenador decidió convocar a Facundo Medina como reemplazo. El defensor del Lens francés, de 25 años, suma once partidos en la actual temporada de la Ligue 1 y tendrá la oportunidad de sumarse al plantel que enfrentará a Paraguay en Asunción. MÁS INFO Selección Argentina La Selección visita a Paraguay: todo lo que hay que saber para ver el partido La baja de Martínez se suma a otras ausencias importantes en el equipo nacional. Germán Pezzella, con una molestia en el gemelo derecho, y Nicolás González, en recuperación por una lesión en el recto femoral, también quedaron al margen de la convocatoria para estos encuentros cruciales en la clasificación mundialista. El probable XI de Scaloni para enfrentar a Paraguay Lionel Scaloni ya tiene prácticamente definido el equipo que saltará a la cancha en Asunción. El entrenador apostará por el regreso de Emiliano "Dibu" Martínez al arco, quien se había perdido la última doble fecha por suspensión, mientras que la línea defensiva estará conformada por Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. En el mediocampo, el técnico mantendría la base que viene mostrando buen funcionamiento con Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. La presencia de Lionel Messi está confirmada, aunque existe una duda táctica que podría modificar el dibujo del equipo en la zona ofensiva. La principal incógnita radica en el esquema que utilizará el entrenador para visitar a Paraguay. Scaloni debe decidir entre mantener el 4-3-3 que utilizó ante Bolivia, con Lautaro Martínez y Julián Álvarez acompañando a Messi, o modificar la estructura por un 4-4-2 que incluiría el ingreso de Leandro Paredes y la salida de uno de los delanteros. Todo parece indicar que jugará con el doble nueve. TWITTER

