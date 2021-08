La bronca de un periodista contra Scaloni en su llegada al país: "Otra vez"

Un periodista increpó a Lionel Scaloni en pleno aeropuerto de Ezeiza en su llegada al país para lo que será la preparación de cara a la triple fecha de eliminatorias.

Lionel Scaloni sufrió un momento muy incómodo en lo que fue su llegada al país de cara a la preparación para los partidos de la Selección Argentina por las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Un periodista se dirigió hacia él para increparlo por no hablar con la prensa y le recriminó que pase de largo.

El sujeto en cuestión y sus colegas lo siguieron hasta el auto que lo esperaba mientras intentaban conseguir declaraciones. El DT fue muy claro a la hora de dirigirse a ellos y aclaró que no le costaba nada, pero no podía hablar y respondió: "No puedo estar acá, tengo que estar arriba del auto". A lo que el polémico reportero lanzó: "La otra vez hiciste lo mismo". Segundos después Scaloni se subió al automóvil dejándolos atrás.

Los jugadores para las eliminatorias

Las noticias que todos esperan son las referentes a la nómina que presentará Scaloni para afrontar los tres compromisos que tendrá el seleccionado nacional entre el 2 y el 9 de septiembre. En principio jugará ante Venezuela y Brasil (5/9) como visitante y cerrará estas tres jornadas enfrentando a Bolivia en el Estadio Monumental.

Con respecto al último listado presentado y al equipo que ganó la Copa América seguramente habrá varios cambios. En principio tanto Cristian Romero como Leonardo Paredes no podrán jugar ante la "Vino-tinto" por acumulación de amarillas. Los que deberán cuidarse por estar al límite son: Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul y Giovanni Lo Celso.

Por su parte, Sergio Agüero, Lucas Alario y Lautaro Martínez (también con fecha de suspensión) se encuentran lesionados por lo que se perderían todos los partidos. Quien se agregó a ellos fue Agustín Marchesín que será sometido a una operación en su rodilla por un problema en el menisco interno, por lo que será otra baja importante para el técnico santafesino.

La posible lista de Scaloni

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate) y Juan Musso (quedará el cupo libre para un arquero).

Defensores: Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Udinese), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Juan Foyth (Villarreal), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Germán Pezzella (Fiorentina), Lisandro Martínez (Ajax), Nicolás Tagliafico (Ajax), José Luis Palomino (Atalanta) y Marcos Acuña (Sevilla).

Mediocampistas: Rodrigo De Paul (Atlético Madrid), Leandro Paredes (PSG), Giovani Lo Celso (Tottenham), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Guido Rodríguez(Betis), Nicolás Domínguez (Bologna), Emiliano Buendía (Aston Villa) y Alejandro Gómez (Sevilla).

Delanteros: Lionel Messi (PSG), Lautaro Martínez (Inter), Lucas Ocampos (Sevilla), Nicolás González (Fiorentina), Ángel Correa (Atlético Madrid), Mauro Icardi (PSG), Ángel Di María (PSG), Julián Álvarez (River Plate) y Joaquín Correa (Lazio).