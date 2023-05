Un ex Selección Argentina no quiere que Messi juegue en Newell´s: "No me gustaría"

Un exintegrante de la Selección Argentina sorprendió y reconoció que no le gustaría que Lionel Messi juegue en Newell´s ni en el fútbol argentino. Los motivos.

16 de mayo, 2023 | 13.42

Un ex Selección Argentina reveló que no quiere que Messi juegue en Newell´s.

Un exintegrante de la Selección Argentina sorprendió y reconoció que no le gustaría ver a Lionel Messi en Newell´s, ni en el fútbol nacional en general. Con la inminente salida del crack de PSG cuando termine su contrato el 30 de junio de 2023, "La Lepra" y Barcelona son algunos de los clubes que se ilusionan con tenerlo entre sus filas. El que fue muy sincero al respecto es Humberto Grondona, quien dirigió a "La Albiceleste" Sub 17 y Sub 20. Durante la entrevista con Super Deportivo Radio, de Radio Villa Trinidad (FM 97.9). el entrenador de 65 años admitió que si "La Pulga" fichara por el equipo del que es hincha "Boca y River no tendrían chances" de luchar por el título de la Liga Profesional. Humberto Grondona no quiere que Messi juegue en Newell´s El hijo del expresidente de la AFA, Julio Grondona, respondió a la pregunta sobre el probable futuro del atacante rosarino una vez que deje París Saint-Germain. “No me gustaría verlo en Argentina porque sería una ventaja para el equipo que vaya”, admitió el estratega que comandó a Racing y a Independiente, entre otros. Al mismo tiempo, "Humbertito" consideró que en la institución rosarina “rodearían muy bien" al astro de 35 años y pronosticó que con él como refuerzo "sería el plantel más competitivo de la Liga" argentina. Es más: hasta se animó a vaticinar que "River y Boca jugarían por el segundo puesto, no tendrían chances”. Sin embargo, también rescató el lado positivo de la hipotética llegada de "Leo" al club rosarino: "Volveríamos a competir en la Copa Libertadores, que hoy estamos un poco distanciados...". Cuando Messi se puso la casaca de Newell´s para recordar a Maradona. Cuando Humberto Grondona atacó a Messi: "Este chico" El DT liquidó al delantero cuando la dirigencia de la AFA, al mando de Claudio "Chiqui" Tapia, decidió cambiarle el nombre al predio de Ezeiza en marzo de 2023: le quitaron el de su padre, "Julio Humberto Grondona", para colocarle el de "Lionel Andrés Messi". El técnico cruzó al jugador en la entrevista con Flavio Azzaro y Andrés Ducatenzeiler, en la transmisión en vivo de YouTube de El Loco y el Cuerdo. "El pibe del que hoy lleva el nombre el predio está ahí por mi papá, sino jugaría para España... Quiero que lo sepan todos", recordó al principio. También repasó que "Messi iba para España y se arma un partido con Paraguay". "En su momento no fue una decisión del técnico, fue una decisión de mi padre", insistió. MÁS INFO Lionel Messi Un ex Selección rompió todo: "Messi se va a retirar en Newell´s" "Si le cambian el nombre (al complejo) o no me importa un pito, el tema es que ahora muchos levantan trofeos o se cuelgan medallas pero el capitán de nuestro equipo, el mejor jugador del mundo, juega en la Argentina porque a un señor se le ocurrió organizar un partido", disparó "Humbertito". "A mí lo que me gustaría es que un día este chico, el más grande de todos, diga: ´Yo tengo que agradecerle a Julio, porque por él estoy jugando en la Selección Argentina´", pidió. A continuación, dejó una reflexión irónica cuando preguntó: "¿Dónde llegó a comer, a qué lugar? ¡A Don Julio, mirá qué casualidad!". Cuando Ducatenzeiler acotó que "el inconsciente lo llevó ahí", Humberto cerró: "No lo sé, puede ser...".