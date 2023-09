Un astrólogo anunció si Messi y Antonela Roccuzzo podrán tener a la nena o no: "Milagro"

Un astrólogo reveló si Lionel Messi y Antonela Roccuzzo lograrán tener a su primera hija o no, tal como deseó el capitán de la Selección Argentina durante la entrevista con Migue Granados en Sería increíble (OLGA). El matrimonio ya tuvo a Thiago (10), Mateo (8) y Ciro (5), aunque el delantero de 36 años aclaró que todavía no "cerraron la fábrica" en la búsqueda de la niña.

Ante la pregunta contundente del conductor al respecto de si intentarán ser papás nuevamente, el crack se sinceró: "No, no sé... No estamos en la búsqueda, pero vamos a ver si llega la nena". A modo de broma, el hijo de Pablo Granados le respondió que "dicen que para que llegue la nena tiene que ver con el tamaño... Si es importante, son todos varones. Si sos cortina, viene la nena". "Yo soy cortina", agregó para hacer sonreir al atacante de Inter Miami de Estados Unidos.

Al respecto, Giorgio Armas, conocido como El astrólogo de Boca, publicó en su cuenta de X (ex Twitter, @ArmasGiorgio): "¿Se viene la nena? Parece que si... Leo es de cáncer (agua), Antonela es de piscis (agua)". Al mismo tiempo, para sus más de 32.000 seguidores, detalló que "por astrología, el 2024 es de amplia fecundidad para el elemento agua y tierra. Para que ocurra el milagro (niña): marzo - junio - noviembre". Por lo tanto, de acuerdo con el tarotista, "Leo" y su esposa serán padres por cuarta vez, aunque en esta oportunidad la criatura será femenina.

Messi reveló la rutina de vida que llevan en Estados Unidos: "Hago el desayuno"

Consultado por Granados por su día a día desde que arribó a Inter Miami, el ex Barcelona y PSG remarcó: "Nos levantamos a las 7 con los nenes, los llevamos a la escuela. Me pongo el despertador todas las noches, desayunamos, los llevamos al cole y de ahí al entrenamiento. Entrenamos temprano por el calor, sino no se puede". Incluso, el astro llamó la atención cuando relató que prepara la primera ingesta del día, que consiste básicamente en "tostadas y chocolatada".

Sobre la política de la institución norteamericana con sus futbolistas, el capitán de la "Albiceleste" aclaró que "en el club tenés horarios, hay multas, todo" y argumentó que su compromiso profesional "no pasa por las multas, sino por el hecho de quedar mal con el grupo". Con relación al día a día, Messi concluyó: "Entrenamos y termino llegando a casa a las 13. Comemos con Antonela solos, vamos a dormir la siesta, vemos la tele, vemos series, películas. A las 15 arrancamos de nuevo y después llevo a entrenar a los nenes".