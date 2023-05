Sigue el despecho con Messi: pese a las disculpas, PSG decidió no tenerlo en cuenta

El club parisino sumó un capítulo más al conflicto con el mejor jugador del mundo tras su viaje a Arabia Saudita.

El París Saint Germain tomó una sorpresiva decisión con Lionel Messi. El club de la capital francesa decidió que no esté presente en el partido del domingo ante el Troyes, por la Ligue 1, pese a las disculpas públicas que había ofrecido el rosarino por ausentarse de los entrenamientos.

El conflicto entre Messi y PSG parecía haber bajado algunos decibeles luego que el mejor jugador del mundo reconociera su error al marcharse a Arabia Saudita. Si bien el mensaje del argentino daba entender que la supuesta sanción económica y deportiva del club hacia él sería levantada, se sumó un nuevo capítulo a la historia.

PSG no incluyó a Lionel Messi en la lista de concentrados

Si bien la suspensión hacia Messi se trató más de una amenaza y los dirigentes lo hicieron trascender a través de medio franceses, todo indica que seguirán adelante con ese plan, ya que, el capitán de la Selección Argentina, no fue convocado pro Christophe Galtier para visitar al Troyes.

A la espera de qué pasará, el futuro de Messi parece cada día más alejado del club parisino y, con la última confrontación, las chances de que renueve su contrato allí son prácticamente nulas. Con el Barcelona haciendo gestiones para poder cumplir con el Fair Play Financiero con La Liga de España, la salida más viable, hoy en día, es que recale en el club catalán.

Un rival de Lionel Messi se sacó contra el PSG: "No lo merecemos"

El entrenador del Nantes, Antoine Kombouaré, mostró su decepción este viernes por la decisión del París Saint-Germain de multar a Lionel Messi y destruyó a sus compatriotas por no respetar al mejor jugador del mundo.

En conferencia de prensa, Kombouaré fue consultado sobre el conflicto que se generó entre el PSG y el capitán de la Selección Argentina y no dudó en bancarlo. "Me da igual lo que pase sobre el terreno de juego, los problemas del PSG. Yo amo al jugador. No se toca a Messi, haga lo que haga", comenzó diciendo quien fuera entrenador del equipo parisino entre 2009 y 2011, sin miedo a ser criticado en su país.

Y luego, valorando la figura de uno de los mejores jugadores de la historia, agregó: "Si yo tuviera a Messi le diría: 'Te quedas delante, no corras nunca, no defiendas nunca. Sin embargo, si te damos balones, quiero verte jugar, divertirte, brillar'. Pero esa es mi opinión de apasionado del juego. Nos estamos lanzando sobre un tipo, es vergonzoso...Si se va, estoy contento, no lo merecemos".