Revelaron los detalles menos pensados de primera la cena de Messi con Riquelme: "Un Dios"

Un allegado a Lionel Messi dio detalles de la primera cena que el astro compartió con Juan Román Riquelme mientras el vicepresidente de Boca Juniors se desempeñaba en el Barcelona. Si bien el ídolo del "Xeneize" no estuvo tanto tiempo en el "Blaugrana", le alcanzó para vivir un momento con la "Pulga" cuando tenía sólo 14 años. Años después, fue el primer representante del campeón del mundo quien habló de ese instante inolvidable para ambos.

Josep Minguella, mánager del rosarino por aquel entonces y una de las personas claves para que se calce la camiseta "Culé", dialogó con el medio Súper Deportivo Radio sobre este tema y no se guardó nada. La charla entre quien era una joven promesa y un crack que venía de romperla con la "Azul y Oro" se dio nada más y nada menos que con una comida típica de nuestro país de por medio. Claro que, con el paso de los años forjaron una gran amistad y jugaron juntos en la Selección Argentina.

"Leo llegó a Barcelona y al poco tiempo hice un asado en mi casa al que vinieron varios jugadores de la Primera. Entre ellos estaba Román y tengo la imagen de que Leo, de 14 años, estaba en la esquina de una mesa comiendo y mirando a Riquelme como un Dios futbolístico. Y esa imagen la hemos comentado con amigos que también se dieron cuenta de esa situación. Luego Riquelme fue un gran jugador y Leo fue mucho más, pero en aquel momento uno llevaba el 10 del primer equipo y Leo el de los juveniles", aseguró Minguella en el mencionado programa.

Por otro lado, mientras la posibilidad de que la "Pulga" vuelva al "Blaugrana" está más latente que nunca, su ex representante hizo mención a esto y soltó: "Para mí es un tema que está dividido en dos partes. Como socio del Barcelona me gustaría que Leo termine su carrera en el club. Pero en los temas económicos, Barcelona empezó una caída y según el presidente de la Liga, el club tiene que rebajar este año 200 millones de euros en presupuesto. Si de lo que hay ahora tiene que bajar esa cantidad no veo como pueda caber un contrato como el de Messi aunque él estuviese dispuesto a rebajar sus condiciones. Pero si se da, los barcelonistas estaremos muy contentos".

La relación de Lionel Messi y Juan Román Riquelme en pleno Mundial de Qatar 2022

Lionel Messi contó cuál es su relación con Juan Román Riquelme y, sobre todo, reveló las cosas que el actual vicepresidente de Boca le decía en la previa de los partidos. "Lo del Topo Gigio salió en el momento. Mis compañeros me decían, viste lo que dijo. Viste lo que dijo", sostuvo en charla con Urbana Play, el crack. En ese sentido, vale decir, que la imagen del Diez haciendo esa figura recorrió el mundo y fue uno de los mejores momentos del Mundial, ya que nunca se lo había visto sacado de esa forma.

Con respecto a la relación con Juan Román Riquelme, el Diez indicó: "Siempre nos escribíamos después de los partidos. Me hablaba con él, no sólo en el Mundial sino también durante cada año siempre hablamos con Román". En ese momento, Kuznetsoff le recordó la frase de Riquelme: "El título era 'no molestes al mejor del mundo porque pueden pasar cosas'". Riéndose, Messi respondió: "En este Mundial, nos hablábamos y él había tenido un par de encuentros con Van Gaal en Barcelona, nos comentamos un poco todo eso y ayer o anteayer él dijo eso de mí".