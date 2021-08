PSG: Lionel Messi no fue convocado por Mauricio Pochettino para enfrentar al Brest

Mauricio Pochettino no contará con Lionel Messi para el duelo del PSG ante el Brest por la tercera fecha de la Ligue 1 de Francia y el debut de la "Pulga" se hace esperar.

Lionel Messi no está en la lista de convocados para el próximo partido del PSG

La noticia que el mundo entero espera se pospone un tiempo más. Lionel Messi finalmente no debutará en el PSG cuando el equipo de Mauricio Pochettino enfrente al Brest por la tercera fecha de la Ligue 1 de Francia. El DT argentino decidió aún no contar con el astro ni tampoco con Neymar en su equipo para el próximo encuentro, según informó el medio francés L'Equipe.

Los que sí estarán concentrados serán los campeones de la Eurocopa Gianguili Donnarumma y Marco Verrati (ambos ausentes en las primeras fechas por volver de sus vacaciones). A ellos se le sumarán Ángel Di María y el brasileño Marquinhos quienes también tuvieron días de descanso por su participación en la Copa América.

Lo más probable es que la "Pulga" pueda debutar oficialmente cuando el Paris Saint Germain juegue el partido correspondiente a la cuarta fecha del torneo visitando al Reims. Según el calendario, este encuentro se llevará a cabo pocos días antes de los compromisos de la Selección Argentina por eliminatorias.

El posible debut de la "Pulga" en el Paris Saint Germain

Mauricio Pochettino brindó una conferencia esta mañana y habló sobre el número "30". "Todo es positivo, un muy buen ambiente en el grupo. Se adaptó muy bien y muy rápido. Estoy contento con la forma en la que están trabajando todos", afirmó el técnico argentino.

El argentino sabe que su nueva estrella no está muy lejos de la presentación oficial. Por lo que contó como es la relación de Leo con sus compañeros: "La conexión fue muy rápida, con muy buen feeling en el vestuario. El entendimiento no es sólo en el campo de juego", afirmó Pochettino.

El pañuelo de Messi en su despedida del Barcelona se vende en internet

La "Messimanía" no es sólo venta de camisetas. El fenómeno que generó Lionel Messi en el mundo es mucho más que lo que se ve en Francia. Tal es así que el famoso pañuelo que utilizó durante su última conferencia de prensa en Barcelona está en venta en internet por un millón de dólares. Es claro que no es seguro si es el verdadero o no, pero el precio y las palabras usadas por el vendedor llamaron y mucho la atención.

"Tiene material muco-genético de Messi para clonar", fue la descripción que utilizó el usuario de la plataforma más famosa de ventas en la web para publicitarlo. Esto sin dudas despertó el interés de miles de personas que ya consultaron y hasta le dieron el toque de humor a la publicación del vendedor anónimo. Rápidamente esto se hizo viral y muchos más aprovecharon para "consultar" por el pañuelo.