Mientras River espera, Luis Suárez escrachó a Lionel Messi: "Dale loco!"

Luis Suárez, por quien River aún espera en el mercado de pases, escrachó a su amigo Lionel Messi en las redes sociales.

Más allá de que River está atento a todo lo que pueda suceder con Luis Suárez, el goleador se dedica a relajarse en las vacaciones junto a su amigo Lionel Messi. De hecho, el uruguayo directamente se burló del capitán de la Selección Argentina de fútbol.

Los dos jugadores más otro colega como Cesc Fábregas, también ex-Barcelona, disfrutan de los días libres en Ibiza. Los tres se encuentran en la paradisíaca isla española, a la espera del regreso a los entrenamientos con sus respectivos equipos. Los posteos de ellos en las redes sociales fueron furor en todo el mundo, aunque hubo uno en particular que llamó la atención durante el domingo 26 de junio de 2022.

Mientras River espera, Luis Suárez cargó a Messi

El centroatacante publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram (@luissuarez9) en la que se mofó de "Leo" porque estaba profundamente dormido. En la imagen se puede ver al crack de PSG reposando plácidamente sobre unos asientos grises con la cabeza apoyada en una almohada azul, tapado con una sábana violeta.

Entonces, "El Pistolero" escribió junto a dicha foto: "18.09. Tas (estás) con sueño papi? @leomessi son las 18.09 horas, dale loco!". Además, adjuntó allí cuatro emojis riéndose de su amigo y ex compañero en Barcelona. El artillero charrúa y el rosarino celebraron el cumpleaños número 35 de "La Pulga" junto con Fábregas y a sus respectivas esposas.

Luis Suárez, mientras River espera, cargó a Messi en las redes sociales.

Luis Suárez a River: Marcelo Gallardo prefirió la cautela

Luego del triunfo por 2-1 contra Lanús por la quinta fecha de la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino, "El Muñeco" se presentó en la sala de conferencias de prensa del estadio "Monumental" y mantuvo la calma con la posibilidad del fichaje que tiene en vilo a los hinchas del "Millonario". Si bien no evitó referirse al tema, tampoco dejó demasiadas certezas al respecto. "Como es un futbolista de elite y en este momento está haciendo una recuperación de la limpieza en la rodilla, por más que lo pudiéramos tener hoy, mañana no puede jugar", fue contundente el estratega.

"Nuestra espera es acorde a los tiempos de él. Si estuviera para jugar mañana, los tiempos correrían más rápido. En este caso tiene relación el tiempo de él, de su recuperación, con lo que podemos esperar. Van de la mano, estamos tranquilos", profundizó el técnico. E insistió: "No estamos esperando a un futbolista que está para jugar mañana, estamos esperando a un futbolista que se está recuperando".

Además, "El Muñeco" resaltó que "si se conectan las posibilidades, que hay predisposición de los dos lados, estará o no". "El intento lo hicimos, tiene deseo, entusiasmo, está bueno. Si no hubiera mostrado entusiasmo, no estaríamos acá esperando", amplió el ídolo de River.

Para terminar, Gallardo elogió a Suárez cuando remarcó que el charrúa "mostró una muy buena predisposición y entusiasmo" e indicó: "Los tiempos son los que tratamos de sostener de ambos lados". Igualmente, aclaró que "también está la parte de su recuperación" y concluyó: "Después será una decisión propia de él y, cuando decida, estaremos aptos para ver si somos una opción viable. Tampoco hay que mentirle a la gente, no hay que generar demasiado entusiasmo".