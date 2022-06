Martín Liberman blanqueó un dato de Messi en Los 8 escalones: "No le gusta"

El periodista Martín Liberman dio un dato curioso sobre Lionel Messi en el programa de televisión Los 8 Escalones, por El Trece.

Lionel Messi suele ser protagonista en la televisión nacional, aunque no juegue un partido de fútbol ni se exprese en las redes sociales. En esta oportunidad, fue Martín Liberman quien se refirió al capitán de la Selección Argentina en Los 8 Escalones del Millón, el programa de El Trece en el que participa.

El periodista deportivo, que también trabaja en Star +, suele acotar alguna información extra una vez que los participantes responden a las preguntas del conductor Guido Kaczka. En este caso le tocó hablar acerca de "Leo", a quien muchas veces criticó duramente.

Lionel Messi: el dato curioso que dio Martín Liberman en El Trece

Durante la emisión de Los 8 Escalones del Millón del martes 7 de junio de 2022, a una concursante llamada Paula le tocó responder una pregunta acerca del delantero de PSG y lo hizo mal. Guido Kaczka se dirigió a ella y le consultó: "Tanto Messi como Scaloni tienen el mismo nombre de pila. ¿Verdadero o falso?".

"Mmm... Falso, Guido", le contestó ella. "Incorrecto, es verdadero", le devolvió el presentador de El Trece. En ese momento irrumpió Liberman y añadió: "Sí, lamentablemente para vos es verdadero. Son los dos Lionel".

Fue entonces cuando profundizó al respecto y recordó un dato curioso que los fanáticos del rosarino ya conocían previamente: "Aunque al capitán argentino le gusta que le digan ´Leo´, no ´Lio´". "No le gusta que le digan ´Lio´", insistió. "¿Lionel los dos?", preguntó Paula. "Los dos Lionel. Lionel Andrés Messi y Lionel Scaloni, el técnico argentino", completó el ex Fox Sports.

Liberman reveló que a Messi no le gusta que le digan "Lio".

Por qué a Lionel Messi le dicen Leo y no Lio

Más allá de que por su nombre, lo normal sería que lo apodaran "Lio", el propio jugador explicó por qué su sobrenombre es "Leo", el cual lleva en las redes sociales oficiales. En una entrevista con Olé, el ex Barcelona contó: "En realidad es ´Lio´, pero todos me dicen ´Leo´ y ya quedó ´Leo´... Para mí es ´Leo´, mi vieja me va a matar pero ya quedó ´Leo´".

Lionel Messi en PSG: los números de la primera temporada

Más allá del sabor amargo por el fracaso en la Champions League y en la Copa de Francia, competencias en las que el equipo fue eliminado en los octavos de final, el rosarino pudo ser campeón de la Ligue 1. Las estadísticas generales son positivas: 34 partidos jugados con 11 goles y 14 asistencias.