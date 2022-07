¿Lionel Messi vuelve a Barcelona? Joan Laporta explotó todo: “No ha terminado"

El presidente de Barcelona, Joan Laporta, sorprendió con un testimonio e ilusionó al mundo del fútbol con la posible vuelta de Lionel Messi a Catalunya.

Lionel Messi podría volver a Barcelona, según expresó el propio presidente del club Joan Laporta. Con declaraciones que llamaron la atención en el mundo del fútbol, el mandamás del "Culé" dejó la puerta abierta para un posible regreso del capitán de la Selección Argentina.

En el marco de una gira de pretemporada que está realizando el plantel profesional al que dirige Xavi Hernández, con amistosos incluidos, el máximo directivo de la institución catalana fue contundente durante la entrevista con ESPN. Y, de paso, encendió las alarmas en PSG (París Saint-Germain).

Messi podría volver a Barcelona según Laporta: "Estoy en deuda con él"

Consultado acerca de la repentina y desprolija salida del rosarino del equipo en el que es el máximo ídolo, el dirigente del "Blaugrana" fue muy sincero y aportó detalles al respecto. "Espero y deseo que el capítulo de Messi en el Barça no haya terminado", comenzó.

Además, Laporta afirmó acerca de Messi en Barcelona: "Es nuestra responsabilidad el conseguir que ese capítulo que todavía está abierto, que no se cerró, tenga un momento en el que se pueda hacer como se debía haber hecho y un final mucho más esplendoroso de lo que fue".

De esta forma, quien también fue el Presidente de la entidad durante la etapa gloriosa de la mano de "Leo" se ilusiona con un retorno del crack una vez que termine su contrato actual con PSG el 30 de junio de 2023. Sin embargo, desde Francia planean renovárselo al menos por una temporada más.

Por último, al empresario español le preguntaron si había hecho todo lo posible para que el delantero rosarino de 35 años continuara en la Ciudad Condal. Sin dudarlo, contestó: "Sí. Moralmente, como Presidente del Barça, creo que hice lo que tenía que hacer". "Pero también como Presidente del Barça, y a nivel personal, creo que estoy en deuda con él", completó.

Uno de los ùltimos abrazos entre Messi y Laporta en Barcelona tras el tìtulo de la Copa del Rey en 2021.

La triste despedida de Messi de Barcelona

En agosto de 2021, casi un mes después de la consagración de "La Pulga" con Argentina en la Copa América, el atacante se tomó unos días de vacaciones junto a su familia y a los amigos. Luego, regresó a Catalunya para negociar un nuevo vínculo con el club -el anterior había caducado el 30 de junio del mismo año-, aunque las tratativas no llegaron a buen puerto y "Leo" quedó libre.

Desde Barcelona siempre argumentaron que era imposible que Messi siguiera porque la institución no podía hacer frente a la masa salarial que exige LaLiga de España para competir, dado que el astro percibía en aquel entonces unos 50 millones de euros anuales.

Pocos días más tarde, Lionel y Jorge Messi, su padre y representante, aceptaron la propuesta de PSG. El futbolista se marchó llorando en una conferencia de prensa del equipo que lo vio nacer hasta transformarse en su máximo ídolo histórico: "Hice todo lo posible por quedarme y no se pudo, no tengo más nada que decir", sostuvo.

"Hoy tengo que decirle adiós a todo esto. Estoy acá desde que tengo 13 años y hoy me estoy yendo... Este club ha sido muy respetuoso conmigo y tengo que agradecer por todas las cosas que pasé acá. Me ayudaron a crecer y a ser la persona que soy hoy. Di todo desde el primer al último día", añadió "La Pulga" hace casi un año.

Y cerró acerca de los motivos del adiós: "Yo había bajado mi ficha el 50%, después de eso no me pidieron nada más. Así fue todo. Hablo por mí, siempre fui de cara con el socio, nunca mentí, fui transparente. Se dicen muchísimas cosas, pero no todas son verdades. Lo que más me importaba era decirle la verdad a la gente, que tanto me dio".

Los números de Messi en Barcelona

El rosarino es una leyenda del club. Desde su debut oficial en octubre de 2004 hasta mediados de 2021, totalizó 778 partidos oficiales con 672 goles, 268 asistencias y 35 títulos conseguidos.