Lionel Messi fue defendido por Rooney, que lapidó a Mbappé: "Nunca visto"

Tras algunos videos en los que quedaron expuestas las internas entre los cracks de PSG, Wayne Rooney defendió a Lionel Messi y destrozó a Kylian Mbappé.

Wayne Rooney salió en defensa de Lionel Messi y fulminó a Kylian Mbappé después de que se hicieran públicas las diferencias internas entre los cracks de PSG a través de algunos videos en las redes sociales. El exjugador inglés llenó de elogios al capitán de la Selección Argentina y, de paso, destrozó al francés.

Las declaraciones del exgoleador de Manchester United se dieron luego de que trascendiera una grabación en la que se ve que el ex Mónaco empuja y ni siquiera mira a "Leo" a la hora de patear un penal en la Ligue 1. En ese momento, la cara de fastidio del rosarino fue evidente y, para colmo, luego "Kiki" discutió acaloradamente con Neymar, con quién también se había cruzado en un entrenamiento.

Messi fue defendido por Rooney, que liquidó a Mbappé: "Nunca he visto un ego más grande"

Consultado al respecto por el portal turco Depar Sports, el actual entrenador de DC. United de Estados Unidos se sinceró y lanzó sus dardos contra el fenómeno galo. “Un jugador de 22, 23 años echándole el hombro a Messi... Nunca he visto un ego más grande que este en mi vida", lo lapidó. Luego, sin piedad, pidió "que alguien le recuerde a Mbappé que, cuando Messi tenía 23 años, tenía cuatro Balones de Oro”.

Qué pasa entre Messi, Mbappé y Neymar en PSG

En las últimas semanas aparecieron más imágenes y filmaciones de la supuesta pelea de egos entre los tres cracks del equipo de Christophe Galtier en Francia. Con los sudamericanos juntos permanentemente, los reportes de algunos medios deportivos indican que el europeo "se siente aislado" por sus dos compañeros de ataque y hasta llegaron a afirmar que "se arrepintió de haber renovado el contrato" hasta el 30 de junio de 2025.

Luego de que las imágenes se filtraran y fueran noticia en el ámbito deportivo mundial, el brasileño y "La Tortuga" discutieron por los dos penales a favor durante el 5-2 a Montpellier. Mbappé falló el suyo, "Ney" lo anotó y posteriormente el ex Santos les dio varios Me Gusta a sus fanáticos en Twitter. Allí criticaban "el ego" de su compañero y resaltaban que el ex Barcelona ejecuta "mucho mejor" los remates desde los doce pasos.

Enterado de estas internas, de acuerdo con el diario francés Le Parisien, el director deportivo Luis Campos los citó en la Ciudad Deportiva del club para aclarar la situación y ponerle fin a la controversia. El pedido de Campos fue que arreglen sus diferencias "puertas para dentro" y no "ante la vista de todos".

El cruce entre Neymar y Mbappé no es nuevo: en septiembre de 2021, el galo fue captado por Canal Plus de su país natal con una queja cuando se sentó en el banco de los suplentes por decisión del entonces técnico Mauricio Pochettino: "No me la pasa", había protestado en referencia al brasilero.

Messi y Ronney se enfrentaron en dos finales de Champions ganadas por el Barcelona del argentino.

Cuándo juega PSG: próximo partido vs. Lille

El campeón visitará a Lille por la tercera fecha de la Ligue 1 el domingo 21 de agosto de 2022 a las 15.45 horas de Argentina, en el estadio Pierre-Mauroy. La transmisión en vivo del partido en la televisión será del canal de cable ESPN.

En tanto, el streaming online correrá por la cuenta de Star +, la plataforma paga de ESPN. Y habrá otras aplicaciones tecnológicas disponibles, como por ejemplo DirecTV GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.