Laporta admitió contactos con Jorge Messi desde Barcelona: "Hablamos"

Joan Laporta, el presidente de Barcelona, reconoció contactos con Jorge Messi ante los rumores de la eventual vuelta de Lionel al club. "Hablamos", reveló el mandamás del club catalán.

Joan Laporta, presidente de Barcelona, reconoció que mantuvo contactos con Jorge Messi, ante los rumores de la eventual vuelta de Lionel Messi al club. El mandamás de la institución catalana reveló que habló con el padre y representante del crack de la Selección Argentina y PSG, quien tiene contrato con el conjunto galo hasta el 30 de junio de 2023.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el reconocido periodista deportivo italiano Fabrizio Romano publicó las declaraciones del empresario español, con relación a sus conversaciones con el papá y agente del futbolista de 35 años. De esta manera, el dirigente encendió la ilusión de los hinchas del "Blaugrana" de ver a su máximo ídolo histórico otra vez con esa camiseta tras la triste despedida en agosto de 2021.

Laporta admitió contactos con Jorge Messi desde Barcelona: "Me encontré"

Ante los trascendidos en España de que "La Pulga" podría regresar al club en el que estuvo durante más de dos décadas, el directivo catalán declaró: "Me encontré con Jorge Messi, lo felicité por Argentina. Hablamos del Mundial y de un partido homenaje a Leo, que tiene un cariño extraordinario para El Barça". "Con Leo nos cruzamos en París, me alegro por él”, se sinceró con relación al título del rosarino en Qatar 2022 y al premio The Best obtenido en la capital francesa como el mejor futbolista del planeta el año pasado.

El saludo de Messi con Laporta en 2021, antes de la partida de Leo.

Puntualmente con relación al futuro del emblema "Culé", Laporta aclaró que "él está en PSG ahora" y amplió: "Así que no quiero hablar sobre si podría volver o no". En cuanto a la polémica e intempestiva salida del argentino de la entidad catalana cuando parecía que iba a renovar su vínculo, el empresario destacó que la reglamentación del Fair Play financiero de LaLiga impidió que el astro siguiera allí: "Volvería a tomar la misma decisión respecto a Messi". Al respecto, afirmó que "el club está por encima de todo y era complicado".

"No me gustó que se fuera, pero no tuve otra opción... No teníamos el fair play", insistió Laporta acerca de lo sucedido en la Ciudad Condal hace casi dos temporadas. Y completó, cabizbajo: "Tengo una sensación triste. Tenía que escoger y elegí la institución".

Los números de Messi en Barcelona

El rosarino es una leyenda de la institución y el máximo ídolo histórico. Desde su debut oficial en octubre de 2004 hasta mediados de 2021, disputó 778 partidos oficiales con 672 goles, 268 asistencias y 35 títulos conseguidos.