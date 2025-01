La sorpresiva decisión de Messi con Biden ante la distinción en Estados Unidos

Lionel Messi tomó una terminante decisión en las últimas horas luego de la invitación por parte de Joe Biden para recibir la Medalla Presidencial de la Libertad por parte del presidente de Estados Unidos. El diez de la Selección Argentina integró una lista de 19 personalidades para reconocerlo por sus aportes a través de la Fundación que lleva su nombre y su destacada trayectoria deportiva. Sin embargo, el rosarino finalmente no estuvo presente.

La mencionada distinción representa el máximo honor civil de aquel país, motivo por el que se transformaría en el primer argentino y único futbolista en ser distinguido con este tradicional reconocimiento en la historia. Más allá de esto, el hombre del Inter Miami finalmente no viajó para participar de la ceremonia. Lo que aún no está definido es si dirá presente o no en la Casa Blanca para visitar al líder político antes de la asunción de Donald Trump.

En cuanto a los motivos de su ausencia, no trascendieron, pero sí el agradecimiento del propio futbolista a Biden por la invitación aclarando que no asistiría por un compromiso previo. Cabe destacar que el campeón de todo con la "Albiceleste" se encuentra en nuestro país y no duda en mostrar lo que vive antes de volver a Estados Unidos para una nueva temporada en la MLS. En lo que será su regreso, es posible que visite al mandatario, aunque no hay confirmación ofical.

El gobierno de dicho país anunció que Lionel Messi fue elegido por "su destacada trayectoria deportiva, su compromiso filantrópico a través de la Fundación Leo Messi y su rol como embajador de Buena Voluntad de UNICEF". Dicha fundación, que nació en 2007, sobresalió por su apoyo a la educación infantil en todo el mundo y a programas de salud, que también tiene a otras figuras del deporte involucradas.

La Medalla Presidencial de la Libertad que finalmente Lionel Messi todavía no recibió

El origen de la Medalla Presidencial de la Libertad

La distinción que finalmente Messi todavía no recibió se creó en 1963 por presidente John F. Kennedy, cuando era el presidente por aquel entonces, con el fin de honrar a personas que hayan hecho contribuciones especialmente meritorias a la seguridad nacional de Estados Unidos, la paz mundial o iniciativas culturales y sociales significativas. En el pasado, figuras relevantes como Martin Luther King Jr., Rosa Parks, la Madre Teresa de Calcuta, Angela Merkel y Steven Spielberg han recibido la distinción por su aporte al país. En el deporte propiamente dicho, fueron homenajeados nombres históricos como Michael Jordan, Muhammad Ali y Simone Biles.

En el comunicado que emitió la Casa Blanca, Biden remarcó que los distinguidos “son grandes líderes que han hecho contribuciones extraordinarias a su país y al mundo. Mantienen la fe, dan a todos una oportunidad justa y anteponen la decencia a todo lo demás”. Además del argentino, serán reconocidos Bono, cantante de U2 y activista contra el SIDA, el chef José Andrés por su tarea humanitaria en zonas de desastre, Hillary Clinton, ex secretaria de Estado, Michael J. Fox, actor y defensor de la investigación sobre el Parkinson, y el mítico basquetbolista Earvin “Magic” Johnson, quien también es conocido por su lucha en el VIH y filantropía.