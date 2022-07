Habló muy mal de Messi y ahora puede ser su compañero

A comienzos de año, el delantero tuvo palabras muy negativas para con el astro argentino, pero podrían formar una delantera temible en breve.

Lionel Messi se prepara para su segunda temporada en el PSG, que viene con varios cambios. En las últimas horas, creció el rumor de que una figura del fútbol mundial podría desembarcar en París y llamó particularmente la atención por su extraña relación con "La Pulga". Es que el delantero que podría ser su compañero habló mal de él en varias oportunidades.

Messi aguarda para conocer cómo será el nuevo PSG, que tiene muchas bajas y nuevos refuerzos. A la salida de su amigo Ángel Di María y del entrenador Mauricio Pochettino se podrían sumar las de otros compañeros, incluso los argentinos Leandro Paredes y Mauro Icardi, pero del mismo modo están al caer nombres de jerarquía. Es así que comenzó a sonar el de Robert Lewandowski, quien parece no tener la mejor relación con Leo.

El polaco, que será rival de la Selección Argentina de Lionel Scaloni en el Mundial Qatar 2022, está decidido a irse del Bayern Munich de cualquier forma. Incluso, el goleador quebró su relación con Oliver Kahn y Hasan Salihamidzi, dirigentes del club alemán, y analiza destinos. De acuerdo con la información de medios europeos, Lewandowski tiene como prioridad al Barcelona, pero la institución catalana atraviesa un crítico momento económico y no sabe si podrá hacer frente a la contratación de una estrella tan costosa.

El PSG sigue de cerca los vaivenes de esa negociación para aprovechar la oportunidad si el jugador no logra forzar la salida con alguna ventaja a su favor y sólo puede irse por medio de una transferencia abultada. De llegar al equipo francés, el delantero de Polonia tendrá que mirar a los ojos a Messi, a quien destrató en varias oportunidades luego de que el argentino le ganara el Balón de Oro al mejor jugador del mundo.

Lo cierto es que si Lewandowski recala en el PSG, la delantera de los parisinos parece invensible y hasta sobran jugadores para conformar el ataque: los franceses podrían ubicar en cancha al mismo tiempo a Messi, Neymar, Lewandoski y Mbappé, quizás los cuatro atacantes más peligrosos en actividad.

Qué dijo Lewandowski sobre Messi

Cuando Messi ganó el Balón de Oro 2021, tuvo palabras elogiosas para el delantero. “Fuiste el ganador del Balón de Oro del año pasado y France Football te lo debería dar", apuntó el argentino en relación a la entrega que no se realizó por la pandemia de COVID-19. No obstante, el hombre del Bayern no se mostró muy agradecido y señaló: “Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías”.

En enero, Lewandowski ganó el premio The Best de la FIFA, que se define por la votación de los jugadores, los periodistas y los entrenadores. En esa oportunidad, Messi no eligió al polaco y él no dudó en atacarlo. “¿Por qué Messi no me votó? Pregúntenle a él. Para el Balón de Oro me votó en segundo lugar pero ahora ha decidido votar de distinta manera”, cuestionó.

Días más tarde, en una entrevista para una revista polaca, el delantero disparó: “He estado pensando últimamente en los premios The Best y Balón de Oro. He llegado a la conclusión de que el premio de la FIFA sí importa más. En el Balón de Oro solo votan periodistas, no hay una verificación clara. Profesionales y prensa votan en el de la FIFA. Los capitanes y seleccionadores pueden evaluar de una forma más realista y objetiva nuestras actuaciones, porque ellos saben cuánto nos cuesta cada partido, cada récord, cada lesión. Tal vez en el ranking de prestigio el Balón de Oro esté mejor posicionado, pero el reconocimiento que recibí al ganar The Best me enorgullece, porque sé lo duro que trabajé durante muchos años”.

Entonces, volvió a opinar sobre los votos de Messi: “Yo sí le voté porque aprecio lo que hizo este año y antes. Messi decía que me votaría para el Balón de Oro. ¿Su punto de vista cambió más tarde? No lo sé. No tengo quejas, él tomó su decisión y ya está. De todos modos, gané el premio, así que fue más fácil aceptarlo para mí”.

"No es que no pueda dormir después de no ganar un premio, preguntándome en qué fallé. Especialmente porque me he dado cuenta de que la política en el fútbol también juega un papel a veces. Los resultados de estas votaciones no afectan de ninguna manera en mí. Lo importante es disfrutar del juego y ayudar a mis compañeros a ganar”, cuestionó luego el Balónd de Oro de Messi.