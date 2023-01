Filtran la respuesta de Messi sobre la chance de jugar en Newell's: "Lo veo"

Revelan la inesperada respuesta de Lionel Messi sobre la chance de jugar en Newell´s. El sorpresivo comentario del "Patón" Guzmán acerca de la charla que tuvo con el capitán de la Selección Argentina.

La posibilidad de que Lionel Messi juegue en Newell´s alguna vez continúa latente, a pesar de que el crack ya tiene 35 años y está a punto de renovar el contrato por una temporada con PSG (Francia). Si bien el delantero se refirió varias veces a esta situación, ahora el que habló públicamente al respecto fue Nahuel "Patón" Guzmán, su amigo y ex compañero en la Selección Argentina.

El arquero de Tigres (México), quien fue campeón con "La Lepra" en 2013 y también es hincha de ese club, contó que suele hablar con "Leo" y hasta reveló la respuesta del ex-Barcelona ante su planteo de jugar por primera vez en el fútbol argentino. El portero de 36 años se ilusionó con la idea de que uno de los mejores jugadores de todos los tiempos vista la camiseta rojinegra.

La revelación del Patón Guzmán sobre la chance de que Messi juegue en Newell´s: "Me lo imagino"

El arquero fue entrevistado por DSports Radio y se sinceró al respecto: "Le pregunto si va a volver y me pone puntos suspensivos, ja". Además, reconoció que "verlo en Newell's es el sueño de los hinchas" y se atrevió a más: "Creo que a él le gustaría, siempre le ha hecho ruido. Lo veo, me lo imagino".

La realidad que más ilusiona a los fanáticos del club de Rosario es que el entrenador es Gabriel Heinze, otro ex compañero de "La Pulga", con quien compartió el plantel de "La Albiceleste" en varias competencias: dos Eliminatorias, los Mundiales de 2006 y 2010, y la Copa América 2007. El atacante de PSG también conserva un vínculo especial con un ídolo de la institución como Maximiliano Rodríguez.

La cláusula que tiene Patón Guzmán en Tigres para volver a Newell´s con Messi

En más de una ocasión, el experimentado arquero detalló que acordó con la entidad de Monterrey que continuará en el plantel profesional a excepción de una sola cuestión: que "Leo" sea refuerzo del equipo rosarino. "Cuando lo propuse, me dijeron que sí. La única manera de que me cedan a Newell's, aunque sea seis meses teniendo contrato, es si vuelve Messi", comentó alguna vez en Líbero (TyC Sports). "Me encantaría que se dé porque él quiere o se tiene que sacar las ganas de jugar en Argentina. Todos tienen situaciones particulares o familiares, y me imagino que también hay un tema de exposición. Es difícil que pase", había completado en 2020.