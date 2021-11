El sorpresivo llamado de Messi a Xavi tras asumir como DT del Barcelona

El nuevo entrenador del Barcelona reveló que, antes de su asunción, estuvo en contacto con Lionel Messi. ¿Se ilusionan en España con el retorno del ídolo de la Selección Argentina?

Este lunes, Xavi Hernández asumió como nuevo entrenador del Barcelona (España).El exmediocampista, ídolo de la institución catalana, firmó hasta fines de junio del 2024 con un objetivo claro: sanear deportivamente a un equipo que perdió y mucho tras la salida de Lionel Messi, quien a mitad de año se sumó al poderoso PSG. El DT reveló que el crack se comunicó con él tras el anuncio. ¿De qué hablaron?

Más allá de no estar presente en la presentación de Xavi en Barcelona, el emblema de la Selección Argentina fue, precisamente, uno de los protagonistas de la conferencia de prensa que brindó el nuevo DT. Es que el exmediocampista dio detalles de la llamada que recibió por parte de La Pulga.

Xavi Hernández en su presentación como nuevo DT del Barcelona FC. Crédito: Reuters

"Con Messi tengo una amistad, me ha escrito y me ha deseado suerte. Es el mejor jugador del mundo y de la historia de este club", afirmó Hernández sobre Lionel, con quién compartió once temporadas, desde 2004 hasta 2005, y levantó cuatro UEFA Champions Leagues, siete ligas, tres Copas del Rey, seis Supercopas de España, dos Supercopas de Europa y tres Mundiales de clubes.

Sin embargo, el hombre que ocupará el cargo del saliente Ronald Koeman no ocultó su lamento por no poder sumarle una temporada más al historial, ahora con él como entrenador. "Sí, me ha sabido mal no entrenarlo, como a Eto'o o a Ronaldinho", sostuvo, ante las preguntas de los periodistas presentes en el Camp Nou.

Mientras Xavi y Messi hablan por teléfono, hay enojo en el PSG

Esta comunicación, y posterior declaración de Xavi, no llega en cualquier momento, sino que se da en un contexto que tiene a Messi en un bajo rendimiento deportivo y con algunas molestias con la directiva del París Saint-Germain. Esto último debido a los recientes comentarios del Director Deportivo, Leonardo, sobre sus participaciones con la Selección Argentina.

"No estamos de acuerdo en dejar ir a la Selección a un jugador que, para nosotros, no está en la mejor condición física o está en su fase de rehabilitación", afirmó hace algunos días en diálogo con el medio local Le Parisien. Pese a las quejas del ex jugador de Brasil, Lionel viajó al país para ser parte del combinado de Lionel Scaloni en la doble fecha de Eliminatorias ante Uruguay y, precisamente, la Verde Amarella.

"Somos el mejor club del mundo": Xavi asumió como nuevo DT del Barcelona

Este lunes, se hizo oficial el retorno de Xavi al Barcelona, ahora en un rol de dirección técnica. En una conferencia de prensa, el nuevo entrenador se refirió al adverso contexto futbolístico que atraviesa el club, y la importancia que simboliza dar un "golpe de timón" para recuperar el estilo histórico de juego y crecer tanto en La Liga como en la UEFA Champions League.

"Estoy muy emocionado por cómo me han recibido. Muy ilusionado y con muchas ganas de empezar. Sé que es un momento complicado, tanto económica como deportivamente, pero tengo las ganas para devolver la ilusión. A los jugadores les pediré exigencia, porque somos el Barcelona, el mejor club del mundo. Y a la gente no le podemos fallar", sostuvo.