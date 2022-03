El presidente del Barcelona apuntó contra Lionel Messi: "No hay contacto"

Joan Laporta, presidente del Barcelona, habló de su relación con Lionel Messi y apuntó contra el astro argentino del Paris Saint Germain.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, habló sobre Lionel Messi y el presente del club sin él. El mandamás del elenco catalán no tuvo filtro al opinar del astro argentino, de quien además descartó un posible regreso tras su repentina salida en el mes de agosto de 2021. La relación entre ambos no terminó nada bien después de que el futbolista de la Selección Argentina continuara su carrera en el equipo francés.

Laporta se refirió a esta conexión que tenían, la cual se rompió en dicho momento. Cabe destacar, que el 10 no renovó su contrato con el "Blaugrana" y días después aceptó la oferta del PSG dando la gran sorpresa en el mercado de pases. Queda más que claro que la máxima autoridad de la institución aún no superó la partida del goleador histórico, quien le dio tantas alegrías al Barcelona durante su estadía en España.

"Estamos construyendo un equipo nuevo, con gente joven", aseguró el mencionado directivo haciendo referencia a lo que vive el club de la mano de Xavi Hernández. Desde la llegada de este último, el nivel futbolístico mejoró muchísimo y pelean en dos frentes importantes. Todavía conservan chances de ganar la Liga española, hoy liderada por el Real Madrid, y continúan en carrera en la UEFA Europa League en la instancia de cuartos de final.

"No nos planteamos su vuelta. No hablo con él, no tengo una comunicación fluida como antes de que se marchase. No hay contacto personal, le recuerdo con afecto y espero que él también. Para mí no fue fácil, me hubiera gustado que las cosas fueran de manera diferente, pero, tal y como se produjeron, pensé que lo primero era la institución y creo que hicimos lo que teníamos que hacer", sostuvo Laporta sobre la relación con Lionel Messi.

Messi fue a una obra de teatro, se descostilló de risa y sus reacciones se hicieron virales

El capitán de la Selección Argentina se acercó hasta el teatro El Nacional y llamó la atención de todos por la manera de tentarse en una obra de teatro de la calle Corrientes. Liberado de la concentración, concurrió con su madre y sus hermanos a pura carcajada. El capitán argentino se convirtió inmediatamente en el centro de las miradas y fue invitado a subir al escenario para saludar a los espectadores, que le regalaron una ovación como sucede en cada cancha del país.

La presentación fue de la obra Inmaduras de Adrián Suar y Diego Peretti. Allí Messi enloqueció y rápidamente todo su repertorio frente al espectáculo se hizo viral. Al finalizar la obra, Suar hizo una introducción para comunicarle a público la presencia del astro: "Esto es muy especial para nosotros. Hoy hay una familia a la que yo quiero muchísimo, y dentro de esa familia hay una persona que todo el mundo conoce y quiere mucho".