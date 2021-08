El Barcelona sacó todas las imágenes de Messi del Camp Nou

Hace instantes en el estadio del Barcelona, fueron removidas todas las imágenes del argentino multicampeón en el club,

El mejor jugador de la historia del Barcelona quedó en el olvido. La llegada de Lionel Messi al Paris Saint Germain es inminente y desde el club catalán las muestras de descontento no tardaron en llegar. Antes que el argentino arribara a Francia para firmar su contrato, se eliminaron todas las imágenes del 10 en el Camp Nou.

Messi permaneció 21 años en el "Culé" y ganó 35 títulos vistiendo su camiseta, pero la salida del club no cayó nada bien y removieron, entre otras fotos, la gigantografía que se encontraba en uno de los ingresos al estadio. No es la primera vez que el Barcelona hace de las suyas ya que luego de que Leo no renovara en la semana, sacaron su foto del plantel en la página oficial.

Las fuertes imágenes que dejó la salida de Messi del Barcelona.

La duda pasa ahora por quien ocupará ese lugar en la gigantografía. ¿Será Memphis Depay? El jugador de 27 años nacido en Países Bajos con pasado en el PSV Eindhoven de su país, el Manchester United de Inglaterra y el Olympique de Lyon de Francia llegó en este mercado de pases al Barcelona y no sólo se quedaría con ese lugar en la imponente imagen sino también con la 10 que dejó vacante el argentino.

A pesar de esto último el delantero neerlandés se mostró triste en sus redes sociales por la salida del ahora jugador del PSG ya que no compartirá equipo con él. El flamante refuerzo del "Culé" publicó en sus historias de instagram dos corazones -uno azul y el otro rojo roto- y una cabra que simboliza a Messi por las siglas que conforman el término en inglés "G.O.A.T" que significa "Greatest Of All Time", que traducido es "El más grande de todos los tiempos".

Messi llegó a París con su familia

Tras dejar Barcelona y subirse al avión para marcharse rumbo a Francia, Lionel Messi ya está en Paris. El astro argentino arribó a la ciudad en donde firmará su nuevo contrato con el Paris Saint-Germain (PSG), dándole así el inicio a una etapa nueva en su carrera profesional y siendo el segundo club de la trayectoria profesional del argentino.

El dorsal que usaría Messi en su nuevo club

¿Qué número usará Messi? Hay quienes especulan con que llevará el 19 que utilizó en su etapa previa a heredar la 10 de Barcelona. Otros manifiestan que podría tomar la 30, rememorando así los tiempos en que un joven argentino caminaba dando sus primeros pasos en el club donde ganó todo. Hasta el momento, y teniendo en cuenta que aún no firmó su contrato, todas son conjeturas no confirmadas.