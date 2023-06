¿Cuántos años tendrá Lionel Messi en el Mundial 2026?

¿Con qué edad llegaría Messi al próximo mundial 2026? ¿Sería el jugador más viejo en disputarlo? Todos los datos.

El mundo del fútbol se volvió a sacudir con la noticia dada por el propio Lionel Messi de que su futuro en la Selección Argentina estaría definido. El crack reveló en una reciente entrevista con un medio chino que "no cree que pueda participar en el próximo Mundial", a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

Frente a esto, muchos fanáticos le están pidiendo a la estrella argentina en las redes sociales que revea su decisión. El tiempo dirá si este pedido trae éxito. Pero sólo a modo hipotético, en este artículo te contamos con qué edad llegaría Leo a la próxima cita mundialística.

¿Cuántos años tendrá Messi para el Mundial 2026?

Lionel Messi nació el 24 de junio de 1987 y actualmente tiene 35 años, próximo a cumplir 36 en unas pocas semanas. El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 está pautado para comenzar el 11 de junio y finalizará el 19 de julio. Esto implica que el astro argentino al momento de comenzar la Copa del Mundo tendrá 39 años y cumplirá 40 durante la competencia.

Es importante destacar que, en Qatar, "La Pulga" se convirtió en el primer argentino en jugar cinco mundiales y, en caso de estar en uno más, rompería un récord histórico ya que nadie en el mundo disputó seis. Actualmente, Messi comparte la mayor cantidad de mundiales disputados junto al alemán Lothar Matthaus aunque Leo tiene un partido más (26 contra 25), lo que lo convierte en el futbolista que más partidos disputó en este certamen.

Si bien la edad es alta para el fútbol profesional, y mas allá de las declaraciones de Messi, en el hipotético caso de disputar la próxima cita mundialística no sería el futbolista mas viejo en hacerlo. Tal récord lo tiene el arquero egipcio Essam El-Hadary, que jugó un partido con la Selección de Egipt en el ;undial de 2018 con 45 años y 161 días.

Lo sigue el histórico arquero colombiano Faryd Mondragón, quien teniendo 43 años atajó en el mundial de Brasil 2014. El jugador de campo mas viejo en disputar un mundial fue el camerunés Roger Milla. El histórico delantero jugó el Mundial de Estados Unidos 1994 con 42 años.

¿Jugará Messi el Mundial de 2026?

Si bien todos los fanáticos de Messi quieren que siga vistiendo la camiseta de la Selección Argentina en las futuras citas importantes del equipo (la Copa América el año que viene y el Mundial en 2026), lo cierto es que el mismo Leo es quien ha declarado varias veces cómo siente él su futuro con la Albiceleste.

Durante la actual gira de la Selección y en declaraciones para el medio chino Titan Sports, la Pulga declaró recientemente: "Como he dicho antes, no creo que participe en el próximo Mundial. No cambié de opinión al respecto. Me gustaría estar allí, pero no voy a participar", reafirmando lo que sostuvo en otras entrevistas sobre las bajas chances de disputar otro Mundial tras llegar a lo más alto en Qatar.