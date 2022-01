Cuánto cuesta el seguro de las piernas Messi

Creer o reventar, Lionel Messi tiene las piernas aseguradas por cualquier tipo de inconveniente que se le pueda presentar. En cuánto dinero las cotizaron en la aseguradora.

Lionel Messi es el mejor jugador del mundo y también uno de los mejores de todos los tiempos. Nació en la Argentina el 24 de junio de 1987, pero se convirtió en ídolo en cada rincón del planeta, donde hoy millones de personas lucen con orgullo camisetas que usó en la Selección, en Barcelona o actualmente en PSG (París Saint-Germain), uno de los clubes más poderosos. Debido a la inmensa cantidad de fortuna de dinero que genera con sus gambetas, "La Pulga" tiene aseguradas sus piernas. Pero, ¿en cuánto dinero están cotizadas?

Multicampeón en Barcelona, ganador de decenas de premios y nada menos que de 7 Balón de Oro, campeón de un Juego Olímpico, un Mundial Sub-20 y la Copa América con la Selección Argentina y en carrera por tratar de conseguir la primera Champions League en la historia de PSG, el rosarino de 34 años tratará de quedarse con un premio The Best, ceremonia que se celebrará el próximo 17 de enero. Y claro, tanto las marcas que lo auspician como los responsables de los eventos a los que asiste estarán expectantes acerca de lo que sucederá, teniendo en cuenta que con su imagen esperan facturar en todo momento.

La carrera de Messi como futbolista profesional resulta una fuente de dinero sumamente impresionante para muchísima gente. De todas formas, lo que hace o no fuera de la cancha tiene una incidencia sorprendente, ya que su imagen genera enormes ingresos de los que ni siquiera él mismo se ve beneficiado. ¿Qué quiere decir? Que "Leo" es un producto valioso en diversos ámbitos.

Lionel Messi grita un gol con la camiseta del PSG.

Por mencionar tan sólo algunos ejemplos, la participación de Messi en un evento como un Mundial o cualquier otro tipo de competencia provocaría mayores ingresos que si no lo hiciera. De hecho, este tipo de debates suele darse antes de que una figura se puede quedar afuera de una Copa del Mundo... Las cadenas de televisión y los medios de comunicación perderían mucho si el crack no estuviera por cualquier tipo de razón. Lo mismos sucedería, aunque con un ingreso muchísimo menor, con cualquier comerciante de indumentaria no oficial que confeccione remeras con su cara o incluso con aquellos que son dueñas o dueños de un bar o restaurante en el que televisan un partido de la Selección Argentina o de PSG y esperan a que la gente asista para seguirlo en vivo, comer y tomar algo. De cualquier forma, lo que "La Pulga" genera es consumo, es dinero...

¿Qué sucedería si un futbolista como Messi tuviera una lesión que lo dejara fuera de las canchas? El negocio, por supuesto, se terminaría para mucha gente. Aunque, ojo, las autoridades de los clubes no están dispuestas a perder tanto dinero por dicho motivo. Entonces, ¿cuál es el camino que tomaron para evitar la pérdida de millones y millones de dólares? Asegurar las piernas de Messi.

Por más loco que resulte, esta medida la han tomado decenas de famosos y celebridades mundiales que se destacaron gracias a alguna parte de su cuerpo. En el fútbol, el caso más conocido es el de David Beckham, talentoso mediocampista que jugó en Manchester United, Real Madrid y la Selección de Inglaterra, que fue un gran jugador, aunque también una figura sumamente comercial a la hora de encabezar cientos de publicidades de botines, zapatos, relojes, perfumes y todo tipo de indumentaria. En 2006, el presidente del "Merengue", Florentino Pérez, aseguró al británico en nada menos que 130 millones de dólares, la cifra más alta en dicho ámbito hasta el momento. Lo mismo sucedió con Zinedine Zidane y Raúl González, otros que formaron parte del equipo de "Los Galácticos".

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina y mejor jugador del mundo.

En cuánto están cotizadas las piernas de Messi

Lionel Messi tiene aseguradas sus piernas, con las que convirtió más de 770 goles y 38 títulos oficiales. Las mismas están cotizadas en 50 millones de dólares, según aseguró la empresa de seguros Acierto.com. Por otra parte, a Cristiano Ronaldo -otro que es considerado uno de los mejores del mundo- le aseguraron sus piernas en 103 millones de dólares.

Lionel Messi, en su primer entrenamiento de PSG.

Cómo se calculó el seguro de las piernas de Messi

Para sacar el monto exacto del seguro de las piernas de Lionel Messi, se hizo un extenso análisis en el que se tuvo en cuenta la cantidad de lesiones que tuvo en la carrera, la edad que tiene, el puesto que ocupo en la cancha, la cantidad de partidos que jugará cada año, la contextura física, las actividades que realiza en su vida privada, los autos que maneja y también las posibles causas de lesión que podría llegar a tener en el futuro.

Otros famosos que también aseguraron alguna parte de su cuerpo