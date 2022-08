A 17 años del debut de Messi en la Selección Argentina: la roja y la defensa de Scaloni

A 17 años exactos del debut de Lionel Messi en la Selección Argentina mayor. El recuerdo de la expulsión a los pocos segundos, el llanto de "Leo" en el vestuario y la defensa de Scaloni que se hizo viral.

El 17 de agosto de 2005 no es una fecha para los amantes del fútbol. Es que aquel día debutó Lionel Messi en la Selección Argentina mayor. A 17 años de aquella jornada que quedó en la historia, vale la pena repasar todos los detalles de una situación muy particular.

Es que no solamente "Leo" se entrenó con apenas 18 años en "La Albiceleste" absoluta, sino que además hubo varios condimentos para recordar. De hecho, "La Pulga" duró apenas 45 segundos en la cancha en el amistoso contra Hungría porque fue expulsado por un supuesto codazo. El ex-Barcelona había sido la figura y el goleador, un mes y medio antes, del título conseguido por el Seleccionado sub 20 en el Mundial de Holanda. Y empezaba a sumar minutos de a poco en la Primera División del conjunto catalán.

El bautismo del crack con estos colores fue para el olvido. En el encuentro disputado en el estadio Ferenc Puskas de Budapest, el por entonces entrenador José Pekerman dispuso la entrada de la gran promesa nacional en el lugar de Lisandro "Licha" López a los 20 minutos del segundo tiempo. El conjunto visitante ya se imponía por 2-1 con los goles de Maximiliano Rodríguez y Gabriel Heinze. Dicho resultado no se alteró.

En la primera pelota que tocó el delantero, se dispuso a encarar y el lateral Vilmos Vanczák lo tomó de la camiseta. En ese instante, el rosarino intentó sacárselo de encima con un manotazo que rozó el rostro del húngaro, quien exageró y convenció al árbitro alemán Markus Merk de mostrarle la tarjeta roja 45 segundos luego de su ingreso al joven que en ese momento usaba la camiseta número 18.

Apenas consumada la expulsión de Messi, casi todos los jugadores de la Selección Argentina le protestaron al juez. En aquellas imágenes aparece nada menos que Lionel Scaloni, además de otros futbolistas como el capitán Juan Pablo Sorín, Lucas Bernardi y Luis "Lucho" González. La reacción del actual DT de "La Scaloneta" para defender a un "Leo" adolescente se hizo viral con semejante recuerdo en las redes sociales.

La jugada que le costó la roja a Messi en su debut con la Selección Argentina mayor.

El recuerdo de Messi de su expulsión en el debut con la Selección Argentina: "Fue terrible, lloré mucho"

Entrevistado por TyC Sports, el protagonista recordó una de las situaciones más tristes que le tocó vivir en su carrera profesional: "Ni idea cómo se llamaba el jugador húngaro", comenzó entre risas. Luego, opinó que "la verdad que la expulsión nada que ver, pero bueno, se dio así y en ese momento fue terrible por todo lo que significaba que se diera de esa manera". "Yo no sabía qué podía llegar a pasar después de eso, pensaba ´mirá si no me convocan nunca más´... Pero quedó sólo en una anécdota y pasó", afirmó.

No obstante, "Leo" también destacó a los referentes de aquella época en el vestuario visitante: "Siempre del lado mío, me acuerdo de que lloraba mucho en el vestuario y los más grandes me abrazaron, me cobijaron y me decían que me tranquilizara, que no pasaba nada, que era una expulsión". "Incluso me hacían bromas de que ´El Kily´ (Cristian) González también había sido expulsado en el primer partido y después jugó un montón en la Selección. O algún otro... No me acuerdo bien. Hacían ese tipo de jodas", detalló Lionel.

El astro de PSG repasó que en ese plantel "estaban (Hernán) Crespo, Sorín, ´La Fiera´ (Rodríguez), la mayoría que después fue al Mundial 2006". Acerca de la acción en sí, destacó: "Me lo quería sacar de encima. No le hice nada, además yo no era de quejarme ni nada... Tenía 18 años y se te vienen un montón de cosas a la cabeza." Y completó con relación al encuentro: "Fueron dos pelotas que toqué. La primera, que encaré también, y la segunda fue esta. Hoy me saca una sonrisa".

La síntesis del partido

Hungría (1): Gabor Kiraly; Laszlo Bodnar, Roland Juhasz, Laszlo Eger, Peter Halmosi; Szabolcs Huszti, Akos Takacs, Zoltán Boor, Norbert Toth; Zoltan Gera y Sandor Torghelle. DT: Lothar Matthäus.

Argentina (2): Leonardo Franco; Lionel Scaloni, Roberto Ayala, Gabriel Heinze, Juan Pablo Sorín; Luis González, Lucas Bernardi, Maximiliano Rodríguez; Andrés D'Alessandro; Lisandro López y Hernán Crespo. DT: José Néstor Pekerman.

Goles: Rodríguez (A) a los 18 minutos, Torghelle (H) a los 19´ y Heinze (A) a los 61´.

Cambios en Argentina: A los 65´ Lionel Messi por López; 81´ Pablo Zabaleta por González y 88´ Mario Santana por D'Alessandro.

Incidencia: a los 66´ expulsado Messi (A).

Árbitro: Markus Merk (Alemania).

Estadio: Ferenc Puskas de Budapest (Hungría).

