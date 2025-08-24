Golazo de Di María da a Rosario Central triunfo ante Newell's en clásico argentino

BUENOS AIRES, 23 ago - Ángel Di María volvió a ser decisivo al anotar el sábado el gol del triunfo de Rosario Central como local ante Newell's Old Boys en uno de los clásicos más populares del fútbol argentino.

El "Fideo", que regresó meses atrás al club donde inició su carrera tras su exitoso paso por el fútbol europeo, tomó la pelota al minuto 82 y la metió en uno de los ángulos con un tiro libre.

"Lo soñé toda la vida, estos 18 años solo pensaba en volver, no sé qué más pedir. Solo queda ser campeón con Central", dijo Di María.

Con la victoria en el estadio Gigante de Arroyito, Rosario Central llegó a 10 puntos en la tabla de posiciones y quedó escolta a un punto de los líderes River Plate y San Lorenzo en la Zona B del torneo Clausura.

Newell's quedó con un hombre menos a los 82 minutos por la expulsión de Luciano Lollo.

Por su parte, en el estadio Pedro Bidegain, San Lorenzo venció 1-0 como local a Instituto de Córdoba con un gol de Branco Salinardi a los 47 minutos.

En otros partidos del sábado, Atlético Tucumán goleó 3-0 como local a Talleres de Córdoba, y San Martín de San Juan venció 1-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata.

El viernes, Tigre e Independiente Rivadavia empataron 1-1, mismo marcador que se registró en el partido entre Barracas Central y Defensa y Justicia.

Con información de Reuters