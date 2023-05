El detalle que puede acercar a Messi al Barcelona tras el título

El mejor jugador del mundo recibió una nueva ovación en una situación bastante llamativa y los hinchas culé volvieron a mostrar su amor.

Después del triunfo ante el Espanyol de Barcelona y luego de los incidentes que se produjeron en la cancha del conjunto periquito, hubo una grata noticia para el los hinchas culé. Tras el encuentro que determinó que el equipo de Xavi salió campeón de la Liga de España, los hinchas del Barcelona explotaron a favor de Lionel Messi y lo pidieron. A esto, además, se le suma un detalle que suma expectativa.

El equipo que dirige Xavi finalmente se quedó con el título en España luego de vencer 4-2 a Espanyol de Barcelona. Lo hizo en el clásico y en una fecha que significaba mucho. Allí Robert Lewandoski tuvo un gran partido y hasta se quedó con el trofeo de goleadores de la Liga de España -o por el momento está muy cerca-, pero lo más llamativo fue la reacción de los hinchas del Barcelona frente al Camp Nou luego de haber obtenido el primer título sin Messi desde 1999.

En los últimos días, por otro lado, los fanáticos del PSG salieron al cruce de Lionel Messi y lo fueron insultando a cada momento. En el último partido que fue una goleada ante el Ajaccio, los hinchas del club parisino no pararon de insultarlo y el mejor jugador de la historia del fútbol no les dio mucha importancia, sino más bien todo lo contrario: se puso a hacer jueguitos frente a un banderín del córner. Ese gesto desafiante hizo explotar aún más los pedidos de los hinchas que no pararon de insultarlo.

Ahora todo volvió a cambiar, ya que después de haber salido campeón de la Liga de España, los hinchas que tantas veces lo insultaron -luego de haberse ido del club- ahora lo piden de regreso y le reclaman a Laporta el retorno del mejor jugador de la actualidad al equipo culé.

La condición del Barcelona para fichar a Lionel Messi

En una entrevista con Catalunya Radio, el vicepresidente económico del "Blaugrana", Eduard Romeu, contó cómo están las gestiones para poder incorporar al capitán de la Selección Argentina: "Hemos trabajado en situaciones más complejas, pero no hay que volverse locos. Yo no quiero perder la zona de confort. No hemos valorado si Messi es una palanca. Sería un tema más social que económico. No hay un cálculo sobre lo que se puede generar Messi".