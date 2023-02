Lautaro Martínez reveló la charla íntima de la Selección tras la derrota con Arabia Saudita

Lautaro Martínez habló de la charla íntima que tuvo el plantel de la Selección luego de la derrota por 2 a 1 ante Arabia Saudita en el inicio de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

Lautaro Martínez reveló la charla íntima que tuvo el plantel de la Selección junto al cuerpo técnico luego de la derrota ante Arabia Saudita en el debut del Mundial de Qatar 2022. El delantero del Inter se refirió a ese momento bisagra del torneo en el que el equipo se recuperó para luego avanzar de ronda y días después levantar el trofeo más importante de todos. Sin dudas sirvió, ya que a partir del cruce con México la historia cambió.

Si bien el "Toro" no convirtió goles, sí participó de ellos. El penal marcado en los cuartos de final ante Países Bajos y la jugada del tercer tanto en la final ante Francia fueron dos instantes claves en los que apareció y generó peligro en el área rival. Sin embargo, en los primeros encuentros de la "Albiceleste" no la pasó nada bien por una lesión que lo aquejaba y, poco más de un mes después de la consagración, lo contó en diálogo con ESPN F90.

"No nos juntamos el día del partido. Se hizo un duelo, al día siguiente nos tocó entrenar y ahí hablamos muchísimo todo juntos con el cuerpo técnico incluido. Ellos también tienen mérito de esto, han creado un grupo ganador que le gusta jugar este tipo de partidos. A pesar del dolor y todo ahí fue donde hicimos el click de decir 'Necesitamos ganar los 6 partidos porque nos vamos a casa'. Y fue ahí donde al día siguiente cuando todos aportamos lo nuestro y el grupo se hizo más fuerte de lo que era", contó Lautaro en la entrevista.

Por otro lado, se refirió a la importancia de Lionel Messi para él y el resto del equipo comandado por Lionel Scaloni: "Por la lesión que tenía, en un momento se acercó y me dijo que tanto el grupo como el equipo me necesitaban bien. Ahí dije que no era pensar tanto en mí si no también en el grupo. Estaba con un dolor muy fuerte, lo hablé con él, me dio su apoyo y traté de recuperarme para los próximos partidos".

La lesión que no le permitió a Lautaro Martínez estar al 100%

La dolencia en el tobillo del delantero lo afectó y no pudo rendir como esperaba. En la entrevista brindada a ESPN habló sobre este tema: "En ese momento sentía un poco de bronca quizás, por no estar dándole a mis compañeros lo que soñaba, lo que quería y venía haciendo en las Eliminatorias, los partidos amistosos. Tenía un problema muy grande en el tobillo que no me permitía jugar cómodo. Los primeros partidos jugué infiltrándome la zona, pero después se me hacía muy difícil entrenar y patear porque tenía un dolor que no era soportable".

Por último, ya rehabilitado, habló del ingreso de la "Araña" y lo fundamental que fue: "Hoy estoy recuperado, en esos 10 días que tuvimos de descanso trabajé mucho y el tobillo descansó un poco. Pero tampoco me acuerdo cuándo me hice mal. Una vez me levanté estando en el Inter y tenía el tobillo muy inflamado. Hice resonancia y no encontraron nada, fue muy raro. Pero tenía ese problema que no me permitía jugar como quería. Pero me puso muy contento el ingreso de Juli (Álvarez) que le pudo dar al equipo lo que yo no le pude dar".