El hijo de una ex-Leona recibió un transplante del corazón: "Nueva posibilidad de vida"

Isidro Gastaldi Aladro, hijo de una exjugadora de Las Leonas, fue operado del corazón por una miocarditis. La familia publicó un conmovedor mensaje en redes sociales tras haber esperado más de ocho meses por un donante.

Isidro Gastaldi Aladro, hijo de la exjugadora de Las Leonas Laura Aladro, recibió un trasplante este viernes 19 según confirmó la familia del niño. Desde hacía ocho meses que estaba en una lista de emergencia del Incucai aguardando un corazón a raíz de una miocarditis. En la cuenta creada especialmente por su causa, una parte del mensaje reza que el pequeño tiene "una nueva posibilidad de vida" e informa su estado de salud.

Isidro, de 3 años y que vive en Tandil junto a su familia, fue operado a través de dos cirujías que duraron más de ocho horas en la madrugada de este viernes en el Hospital Italiano. En la cuenta de Instagram, denominada @uncorazonparaisi buscaban hacer llegar la historia del niño y de la importancia de donar órganos con un lema muy fuerte: “Los órganos no van al cielo”. Isidro y su familia viven en Tandil pero desde que el cuadro del nene empeoró se instalaron en Buenos Aires.

Para agilizar la ayuda al menor, que estaba en lista de emergencias desde el 27 de diciembre del año pasado, se creó en las últimas semanas dicha campaña en distintas plataformas de redes social, que no solo tiene el fin de ayudar a Isidro, sino también a todos los niños que atraviesan una situación de salud similar.

En diálogo con el noticiero de Telefé, Aladro exarquera del seleccinado de Hockey Argentino (fue campeona del mundo en el Mundial 2010 de Argentina) comentó hace algunos días: "Ya no se trata solo de Isidro, se trata de ponerse en el lugar de todos los nenes que están en una situación o que pueden llegar a estar. Sabemos que si llegamos a un padre o a diez hay un cambio y ya vale la pena todo esto". Y luego, añadió: "No tiene que haber una ley porque quizás tiene que ser natural, el hecho de saber que cuando uno ya no está puede seguir salvando vidas. Esto lo queremos movilizar desde el amor y la consciencia".

El mensaje de la madre y el padre de Isidro Gastaldi Aladro en redes sociales

"Con un enorme cuidado y respeto queremos comunicarles, que después de más de 8 hs en quirófano ISI recibió su trasplante. Un gran equipo médico y dos cirugías complejas, su estado es muy delicado pero estable. Ahora en hiperterapia, seguirán de cerca minuto a minuto a la espera de que evolucione favorablemente. Su ángel donante llegó. Gracias a la familia donante, que sumergidos entre tanto dolor, dieron a ISI una nueva posibilidad de vida. Acompañamos con mucho amor a ésta familia y a todas las familias que tienen la capacidad de escuchar esa voz interior y desde lo más profundo de su Ser, poder decir: Sí, soy mamá, soy papá donante. Su corazón, está latiendo dentro de él. Fuerza ISI!