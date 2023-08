La decisión de la familia de Schumacher a casi 10 años del accidente

La familia de Michael Schumacher tomó una contundente decisión a casi 10 años del accidente en los Alpes que cambió la vida del expiloto campeón del mundo de la Fórmula 1.

A casi 10 años del accidente que cambió la vida del expiloto Michael Schumacher, su propia familia tomó una terminante decisión. El alemán que fue siete veces campeón de la Fórmula 1 dejó su huella en la máxima categoría y utilizó distintos monoplazas con el paso de los años con los que ganó varias carreras. Sin embargo, hubo uno que no pasó para nada desapercibido por todo lo que consiguió y ese mismo fue noticia.

El auto que el deportista germano usó en los primeros circuitos de la temporada 2002 entrará en subasta y esperan una importante recaudación. Aquel año, Schumacher igualó nada más y nada menos que a Juan Manuel Fangio con cinco campeonatos ganados y todo comenzó con aquella histórica Ferrari que lució y con la que ganó en Australia para encaminarse a un nuevo título. La empresa Sotheby's Sealed dio detalles de la subasta en su página web.

Todo indica que las ganancias conseguidas el próximo 16 de agosto se destinarán a la recuperación del expiloto de Fórmula 1, quien hace casi 10 años lucha por su vida. El excampeón del mundo en siete oportunidades se accidentó en los Alpes el 29 de diciembre del 2013, sufrió un golpe en su cabeza, daños cerebrales y quedó al cuidado de su familia. Lo que aún no trascendió con respecto a la subasta fue en cuánto comenzará la puja.

El mencionado ejemplar pasará a manos de un comprador en Monterrey, California, Estados Unidos y se espera que la cifra sea superadora a las de los monoplazas vendidos anteriormente. Hasta el momento, el vehículo más caro de la historia de la F1 fue precisamente uno de Schumacher, cuando fue campeón en 2003: 14,6 millones de dólares. Mientras tanto, la salud del excampeón del mundo todavía es una incógnita y se conocen muy pocos detalles.

La Ferrari que utilizó Michael Schumacher en 2002

La salud de Michael Schumacher: los datos inéditos sobre su vida a diez años de su accidente

Un allegado a la familia de Michael Schumacher reveló detalles inéditos con respecto a la privacidad que guardan con respecto al ex piloto de Fórmula 1. Se trata de Eddie Jordan, ex deportista de la máxima categoría del automovilismo y fundador de Jordan Grand Prix. En sus dichos, se refirió tanto a la esposa del alemán, Corinna, como a su hijo Mick y su presente. Cabe destacar, que el próximo 29 de diciembre de 2023 se cumplirán 10 años del accidente que cambió la vida de Michael para siempre.

"La privacidad es un aspecto tan vital para el deporte, los negocios y su vida personal. Corinna estableció algunas reglas. Hoy está como una prisionera a casi diez años", soltó Jordan con respecto a la persona más cercana al ex piloto. Además, contó cómo vivió el momento en el que le comunicaron que no podía ver al alemán: "Hice un esfuerzo para verlo los primeros días, pero ella se negó. Con razón, porque mucha gente quería verlo. Me dijeron 'Te amamos, Eddie, y hemos estado involucrados contigo durante mucho tiempo. Pero necesitamos privacidad y protección para Michael".