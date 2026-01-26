Cómo están hoy los hijos de Kobe Bryant: así están hoy

Kobe Bryant junto a su familia.

Pensar en Kobe Bryant es referirse a uno de los basquetbolistas más grandes de todos los tiempos. Una leyenda absoluta de su deporte y con Los Ángeles Lakers, equipo con el que supo brillar en la NBA. Fue cinco veces campeón con su equipo y ganó dos medallas de oro olímpicas con la selección estadounidense, fue dieciocho veces All-Star, quince veces All-NBA (once de ellas en el primer quinteto), doce veces miembro de los mejores quintetos defensivos, MVP de la Temporada en 2008, MVP de las Finales en 2009 y 2010 y máximo anotador de la liga en 2006 y 2007.

El 26 de enero de 2020 fue sacudido por la tragedia, cuando murió a los 41 años de edad en un accidente de helicóptero en la localidad californiana de Calabasas junto a otras ocho personas (incluido el piloto), y entre quienes se encontraba su hija Gianna Maria de trece años. Una durísima noticia que sacudió a todos el mundo del deporte, a sus amigos y, en especial, a su familia, que tuvo que reimpulsar su vida después de semejante situación.

Cuántas hijas tuvo Kobe Bryant

Kobe fue padre de cuatro mujeres junto a su esposa Vanessa Bryant. Fueron papás de la fallecida Gianna Maria y de Natalia Diamante, Bianka Bella y Capri Kobe. Tres niñas que desarrollaron caminos diferentes pero que lograron seguir con su vida. La de ser hijas de una leyenda que se convirtió en eterna, en donde todos los millones no pueden tapar la ausencia de su papá en el día a día, por lo que se debieron sostener mucho en la compañía de su madre.

Así están las hijas de Kobe Bryant en la actualidad

Natalia Bryant

Natalia Bryant ya se recibió en la Escuela de Artes Cinematográficas.

Natalia "Nani" Diamante Bryant es la mayor de las hijas de Kobe y Vanessa Bryant. El año pasado se graduó con honores de la Escuela de Artes Cinematográficas de la USC. La joven busca también tener una carrera en la industria del modelaje y del entretenimiento. Hace unos cuantos meses, la joven reveló que desea ganar un Oscar en los próximos 10 años, mientras se encuentra muy activa en eventos que mantengan vivo el legado de su padre y su amor por el básquet.

Bianka Bella Bryant

BIanka tiene gran pasión por el beisbol.

Bianka Bella Bryant, o como su padre la apodó “BB”, tiene tan sólo nueve años de edad. La pequeña nació en diciembre de 2016, tres años después de que Kobe y Vanessa cancelaran su divorcio y decidieran darse una nueva oportunidad, con una pareja que estaba unida desde que iban a la preparatoria, nombre con el que se conoce a la secundaria en Estados Unidos.

Capri Bryant

Capri Bryant es pura dulzura.

Capri Kobe Bryant nació el 20 de junio de 2019, siendo la hija menor de Vanessa y Kobe. Al igual que a sus otras hijas, Kobe también le dio un apodo especial: Koko. La pequeña tenía menos de un año cuando su padre y su hermana murieron en el accidente de helicóptero. Sin embargo, puede sentir el amor de su padre, que no la pudo disfrutar en vida, pero que sin duda la acompañará siempre espiritualmente.