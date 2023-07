Le meten presión a Pep Guardiola por Julián Álvarez en Manchester City: "No hay debate"

Desde España le meten presión a Pep Guardiola por Julián Álvarez en Manchester City, ante el interés de Bayern Múnich en el mercado de pases.

Desde España le meten presión a Pep Guardiola para que le dé más rodaje en Manchester City a Julián Álvarez, considerado habitualmente como el centrodelantero suplente de Erling Haaland. Ante el interés de Bayern Múnich de sumar al atacante de 23 años en el mercado de pases actual, en uno de los principales medios deportivos de Madrid como As sostuvieron que el ex-River merece más minutos a lo largo de la temporada 2023-2024 que empezará en agosto próximo.

Bajo el título de "no hay debate con Julián Álvarez", el artículo de opinión se refiere a las grandes cualidades futbolísticas del cordobés más allá de que tiene al crack noruego por delante en su posición. El periodista deportivo Raúl Castro sostuvo que "el delantero seguirá en Manchester City pese al interés de otros grandes de Europa. El Bayern es el equipo más interesado en el campeón del mundo".

"No hay dudas, el Araña es intocable", insistió el comunicador español. Al mismo tiempo, recordó que en su campaña de debut en el Viejo Continente "ha estado a la sombra" de Haaland aunque "el argentino supo buscar su hueco en el equipo y ser importante para los ´Sky Blues´". Para repasar los números del ex-River con la camiseta del conjunto inglés, precisó que "disputó 49 partidos, 30 de ellos en la Premier League" y que "a nivel goleador fue una buena temporada, ya que logró anotar 17 goles sumando todas las competiciones. Sin embargo, únicamente fue titular en 12 partidos en la Premier League".

Julián Álvarez, pretendido por Bayern Múnich en el mercado de pases.

Bayern Múnich quiere negociar con Manchester City por Julián Álvarez

Luego, en As reiteraron que los teutones son los que hacen el mayor esfuerzo para quedarse con el cordobés, ya que no tienen a un "9" natural en su plantel profesional tras la salida del polaco Robert Lewandowski rumbo a Barcelona a mediados de 2022. Además, informaron que "el equipo alemán se ha fijado en Harry Kane aunque Tottenham no lo quiere dejar salir". "Ante la negativa, los alemanes sondearon la posibilidad de conseguir la cesión de Álvarez", puntualizaron. No obstante, comunicaron que "también recibieron una respuesta negativa por parte del Manchester, que confía en que el campeón del mundo continúe creciendo a los mandos de Guardiola", a la que definieron simplemente como una "tarea complicada en un equipo lleno de estrellas".

Las estadísticas de Julián Álvarez en Manchester City