La profesora de Julián Álvarez sorprendió a sus redes y anunció: "No me gusta"

La profesora de inglés de Julián Álvarez en Manchester City, Sara Duque, se sorprendió con sus seguidores en Instagram en Argentina. El comentario de la portuguesa que causó revuelo en las redes sociales.

La profesora de inglés de Julián Álvarez en Manchester City, Sara Duque, reconoció que se sorprendió en la Argentina por un detalle vinculado con sus seguidores que no le gustó demasiado. La docente portuguesa de 29 años reside en la Ciudad de Buenos Aires hace casi dos meses por motivos profesionales y le dedica varias horas por semana a una de sus grandes pasiones: el tango.

De hecho, la europea suele mostrar a través de su cuenta oficial de Instagram (@saralduque) que va a clases de tango y también asiste como espectadora a disfrutar del tradicional ritmo de baile albiceleste. Sin embargo, hubo algo que le llamó la atención y no dudó en exponerlo mediante una historia en la red social que más utiliza.

La sorpresa de Sara Duque porque sus seguidores no conocen sus preferencias: "No me gustan"

Totalmente fascinada por el ritmo musical de origen nacional, la profesora de inglés de Julián Álvarez publicó un video en su feed de Instagram y se sinceró: "Anoche viví una experiencia que me transportó a otra época en el mágico Aura.Tango en el histórico barrio de Boedo, Buenos Aires". Además, resaltó que "la magia de los viejos cabarets porteños renace aquí, y desde el momento en que atraviesas sus puertas, te sumerges en un mundo de elegancia donde el tango brilla con inigualable resplandor". En la misma línea, destacó que "el ambiente impregna el aire de romanticismo y misterio. Fue una noche simplemente increíble".

Sara Duque fue a ver tango en Argentina y se sorprendió con sus seguidores.

No obstante, antes de salir rumbo al evento posteó una historia en la que les preguntó a sus seguidores: "¿A dónde voy?". Y les dio tres opciones para votar: show de tango, milonga de bachata o boliche. Cuando ya había regresado del lugar, grabó un video en formato selfie con un mensaje revelador: "Algo me sorprendió".

Allí se puede apreciar a la portuguesa cuando comenzó: "Hola, chicos, buenas noches. ¿Qué onda? Bueno, fui a ver un espectáculo de tango y me encantó, les recomiendo muchísimo". "Pero estoy muy sorprendida porque la mayoría pensó que iba a un boliche. ¡Pero chicos, pensé que me conocían mejor! ¡A mí no me gustan los boliches!", aclaró. Incluso, profundizó: "Aunque me encanta bailar, no soy fan del boliche...". Y completó: "Pero bueno, ya estoy en casa, voy a dormir y les deseo buenas noches. Besitos".

Por qué la profesora de inglés de Julián Álvarez vive en Argentina

Por la misma vía de las historias en Instagram, la docente explicó: "1. Estoy trabajando en un gran proyecto de fútbol que todavía no puedo revelar. Para llevar a cabo este proyecto, es esencial estar en Argentina". Como segunda causa, esgrimió: "Este año empecé a trabajar con jugadores argentinos y sentí la necesidad de comprender mejor su cultura y su cultura futbolística".

Por último, Sara argumentó: "He vivido en nueve países, pero nunca he tenido la experiencia de vivir en otro continente". Al mismo tiempo, aclaró que "tener la oportunidad de vivir en Sudamérica y experimentar una cultura tan diferente será una experiencia increíble" para su crecimiento profesional y personal. De igual manera, Duque dejó en claro que su estadía en este país "es temporal" y cerró: "Mi objetivo es volver a Europa una vez que haya alcanzado mis metas en Argentina".