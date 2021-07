Tokio 2020: las Panteras cayeron 3-0 ante Rusia en la segunda fecha

Las dirigidas por Hernán Ferraro no pudieron hacer la diferencia en su segundo partido del certamen. Se viene Italia.

Por la segunda fecha del Vóley Femenino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Argentina volvió a caer por 3-0, esta vez, ante el equipo del Comité Ruso y sigue sin sumar puntos en la máxima competencia del deporte. Tras el debut del pasado sábado ante Estados Unidos, líder del ránking mundial, con quienes también cayeron por el mismo resultado, no logra hacer pie en el grupo. Otra vez en el Arena de Ariake, fueron derrotadas por parciales de 25-19, 25-15 y 25-13.

A diferencia del partido pasado, donde se midieron con las grandes candidatas a la medalla dorada y mostraron una gran versión, hubo mayores fallas y desconcentraciones frente a las rusas que fueron más contundentes en ataque. La diferencia en la cantidad de puntos en todos los sets es una clara marca de la superioridad de las rivales. En ambos casos, Erika Mercado fue la máxima anotadora con 14 puntos vs. USA y 13 en la noche de hoy. "Una sensación amarga, habíamos empezado bien y no pudimos mantenerlo", dijo Daniela Bulaich claramente molesta.

La receptora de San Lorenzo dejó en claro que es "algo único jugar un juego olímpico" y a pesar de la complejidad de los partidos que restan, remarcó: "La ilusión siempre está, somos realistas, tenemos una zona dura, vamos a dar el máximo". Por su parte, el entrenador Hernán Ferraro lamentó la baja de Yamila Nizetich y destacó que su ausencia es de gran peso dentro del plantel. "Se sufre mucho su lesión, el equipo no termina encontrando una identidad. Es la que da estabilidad, no puede sacar porque le duele el codo y es fundamental en los contraataque", sostuvo.

Por otro, el DT dejó en claro que "todo es voluntad" pero que "con eso no alcanza para ganarle a estos equipos". A su vez destacó la falta de concentración a partir de las fallas del equipo y que al desconcentrarse, "los equipos te pasan por arriba". Para cerrar, volvió a referirse a la baja y sentenció: "El equipo lo sufre, no encontramos volumen de juego y con todos estos equipos tenemos que jugar distinto. No pudimos encontrar nunca el partido". El próximo miércoles 28 de julio, también desde las 21 hs, intentarán dar el golpe frente a las novenas del ranking: Italia.

Así continúa el fixture de las Panteras

3° Fecha: vs. Italia - Miércoles 28/07, a las 21 hs

4° Fecha: vs. Turquía - Sábado 31/07, 02.20 hs

5° Fecha: vs. China - Lunes 2/08, a las 4.25 hs

Triatlón: Biagioli quedó muy lejos en la prueba

La representante argentina Romina Biagioli finalizó en el 33er lugar de la competencia de triatlón femenino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Quien se colgó la medalla dorada fue la oriunda de Bermudas, Flora Duffy (33), que logró la primera presea olímpica en la historia para la isla británica. El tiempo en el que concretó el triunfo fue 1 hora y 53,36 minutos; seguida de la británica Georgia Taylor Brown y la estadounidense, Katie Zaferes.

Por su parte, la argentina de 32 años, en su primera participación olímpica, compitió con una fractura de costilla sufrida en una prueba internacional en Portugal tras caerse de una bicicleta. Aún así cumplió una digna actuación y llegó a la meta en un tiempo de 2:07:42. "La verdad que estoy feliz de la vida porque ante condiciones climáticas distintas, desde el calor a la lluvia, a pesar de que en mi fuerte que es el pedestrismo sufrí un calambre y a pesar de eso decidí seguir corriendo", manifestó la cordobesa, claramente emocionada.