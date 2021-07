Los Pumas seven no pudieron con Fiji y van a pelear la medalla de bronce contra Gran Bretaña

El conjunto argentino no pudo contra Fiji y ahora irán por el bronce ante Gran Bretaña.

El equipo de Santiago Gómez Cora cayó 26 a 14 ante Fiji, los favoritos al oro en los Juegos Olímpicos de Tokio y van por la medalla de bronce ante Gran Bretaña.

El cojunto argentino tuvo tries de Marcos Moneta e Ignacio Mendy. Por otro lado, también estuvieron las conversiones de Santiago Mare. En ambos casos para completar los apoyos del conjunto nacional. Sin embargo, la potencia de Fiji fue mucho más. Ahora irán por la de bronce ante Gran Bretaña cerca de las 5 AM.

El conjunto que dirige Santiago Gómez Cora se había quedado sin dos de sus figuras. En primer lugar por la expulsión de Gastón Revol y, luego, por la rotura de ligamentos cruzados de Matías Osadczuk. Aun así, el conjunto nacional salió a la cancha con el espíritu de obtener la primera medalla para la delegación argentina.

Lo más importante es que el equipo demostró que quiere. Preferimos un juego como veníamos: cuidando jugadores, goleando, sumando puntos... Todo es estrategia. Pero cuando eso se sale de control, lo que hay que buscar es el amor propio de este equipo", profundizó el exjugador del Seleccionado Nacional.

“Estaban flacos ellos en cuanto al rendimiento físico. Nosotros sabíamos que iban a meter mucha agresividad los primeros tres o cuatro minutos porque están sin resto, los vimos cansados. Nosotros pudimos rotar, fue la estrategia de llegar con piernas. Sabíamos que estábamos jugando en otro nivel, superior al de ellos, y era tratar de jugar con mucha más calma y no cometer ni un error. El único detalle que había que hacer era que no nos pescaran la pelota. Nos pasó en los primeros minutos, después no pescaron ninguna más y esa fue la gran diferencia”, sentenció Gómez Cora