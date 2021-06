Juan Martín Del Potro anunció que no estará en los Juegos Olímpicos de Tokio

El tenista argentino no participará de los Juegos Olímpicos que se harán en Tokio debido a que "los tiempos no alcanzaron" en su recuperación tras su última operación de rodilla.

El tandilense Juan Martín Del Potro finalmente no participará de los Juegos Olímpicos de Tokio debido a que "los tiempos no alcanzaron" en su recuperación tras su última operación de rodilla, mientras que la Asociación Argentina de Tenis (AAT) ya presentó su nómina de tenistas para la máxima cita del deporte.

"Queríamos contarles que los tiempos no alcanzaron y Delpo no podrá jugar los Juegos Olímpicos", anunció el equipo del oriundo de Tandil en un comunicado. Además, agregó: "Su médico está muy conforme con los avances de la rodilla pero recomendó que Juan Martín no participe en Tokio. ¡Gracias por sus mensajes, esto sigue!".

Por su parte, la ATT informó que Nadia Podoroska, Diego Schwartzman, Horacio Zeballos, Andrés Molteni, Facundo Bagnis, Federico Coria y Francisco Cerúndolo forman parte de la lista preliminar.

Según explicó la asociación, "los cuatro primeros tienen un lugar asegurado en Tokio, mientras que el resto de los jugadores deberá aguardar a que se defina el corte de clasificación que informará oportunamente la ITF".

El público en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021

El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 junto al Comité Olímpico Internacional (COI), anunciaron este lunes que permitirán el ingreso de un 50% del aforo de cada sede con un máximo de 10 mil espectadores durante la competencia que se iniciará el próximo 23 de julio.



No obstante, el Ejecutivo nipón, el Gobierno regional de Tokio y los responsables de los comités olímpico y paralímpico internacionales advirtieron que se reservarán la opción de celebrar actividades a puertas cerradas en caso de que haya un repunte en los contagios de coronavirus.

El 20 de marzo de este año, las cinco partes involucradas en la organización de los Juegos Olímpicos habían oficializado que los espectadores extranjeros no podrán ingresar al país asiático. "A la luz de las restricciones del gobierno sobre los eventos públicos, el límite de espectadores para los Juegos Olímpicos se establecerá en el 50 por ciento de la capacidad de las sedes, hasta un máximo de 10.000 personas" en todas ellas, explicó el COI en un comunicado de prensa que se difundió este lunes.

En ese sentido, aclaró que "los estudiantes en el programa de espectadores de la escuela y sus supervisores no serán considerados en estos números y serán tratados por separado ya que no son espectadores".