Argentina - Australia: tv, formación y streaming del fútbol en los Juegos Olímpicos de Tokio

La Selección Argentina que dirige Fernando Batista quiere arrancar con el pie derecho en los Juegos Olímpicos en Tokio. Su primer rival será Australia.

La Selección Argentina de Fútbol tendrá su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El conjunto que dirige Fernando Batista tendrá su primer partido en el Sub-23 contra Australia y espera pasar a la segunda ronda. Con un equipo lleno de bajas porque muchos clubes negaron jugadores, la Selección Argentina igualmente irá en busca de una medalla.

El partido debut de la Selección Argentina Sub-23 será ante Australia en Sapporo. Este estado es donde, por ejemplo, Inglaterra le ganó a Argentina de Marcelo Bielsa en 2002. En principio Batista no pudo contar con Enzo Pérez, Carlos Izquierdoz o Ignacio Fernández, que no fueron cedidos por sus clubes a la Selección Olímpica como mayores de 23 años. Tampoco pudo contar con Lucas Alario, lesionado, ni con Nicolás Capaldo, que no fue autorizado por su nuevo club.

Debut de la Selección argentina de fútbol en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Día, hora, TV en vivo y streaming

El Sub-23 de la "Albiceleste" enfrentará a Australia en el estadio Domo de Sapporo, Japón, en el estreno en el Grupo C. Allí también estarán Egipto y España. El encuentro contará con la transmisión en vivo de los canales TyC Sports y TV Pública, mientras que el streaming estará a cargo de las aplicaciones TyC Sports Play y Cuid.ar.

Las probables formaciones

Argentina: Jeremías Ledesma; Hernán De La Fuente, Leonel Mosevich, Facundo Medina y Claudio Bravo; Fausto Vera y Santiago Colombatto; Fernando Valenzuela, Alexis Mac Allister y Ezequiel Barco; Adolfo Gaich. DT: Fernando Batista

Australia: Thomas Glover; Joel Kings, Kye Rowles o Ruan Tongyik, Harry Souttar y Thomas Deng; Dylan Pierias, Connor Metcalfe, Denis Genreau y Daniel Arzani; Caleb Watts y Mitchell Duke. DT: Graham Taylor

Batista contará con un buen arquero como Jeremías Ledesma (exRosario Central, ahora en el Cádiz de España), el goleador Adolfo Gaich (Benvento de Italia), Ezequiel Barco (Atlanta United de EE.UU), Alexis MacAllister (Brighton de Inglaterra), Nehuén Pérez (Granada de España), Martín Payero (Middlesbrough de Inglaterra) y Pedro De la Vega (Lanús), entre otros.



Argentina jugó cinco partidos de preparación con tres victorias, un empate y una derrota. En marzo enfrentó a Japón dos veces, ganó 1-0 y perdió 3-0, en junio derrotó 2-1 a Dinamarca y 2-0 a Arabia Saudita en España y en el último cotejo empató ante Corea del Sur 2-

La lista de Convocados de la Selección para los Juegos Olímpicos