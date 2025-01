El Maligno Torres, arrepentido de haberse juntado con Milei.

José "Maligno" Torres aseguró que se arrepintió de haber visitado a Javier Milei en la Casa Rosada y sostuvo que el gobierno anterior, a cargo de Alberto Fernández, "estuvo mejor" con los deportistas que el actual. El ciclista que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 en el BMX reconoció que no le sirvió dialogar con el líder de La Libertad Avanza, ya que "quedaron pegados" con la gestión actual.

Durante la entrevista con el portal Bolavip, el boliviano nacionalizado argentino dejó en claro que no fue una buena decisión haber dialogado con el economista en agosto pasado. De hecho, indicó que no sintió el apoyo "en absoluto" por parte del mandato de "Peluca" y admitió: "Mucha gente que está en contra del gobierno creen que nosotros estamos a favor, y no es así".

El ciclista fue consultado acerca de la conversación con el jefe de Estado y se sinceró completamente: "¿Si sentimos el apoyo? Si me hablás de manera directa, no, en absoluto, pero tampoco lo estaba buscando, no quiero que me regalen las cosas. Si me quieren dar algo, genial. Si no, no pasa nada. No fuimos con esa mentalidad, el Presidente nos quiso recibir y fuimos como cualquier persona o deportista que lo acepta con cualquier gobierno". Incluso, explicó: "No somos (Lionel) Messi, que podemos tomar la decisión de decir ‘no voy porque ellos nos necesitan a nosotros’. Si soy o no partidario, es lo que menos interesa...". Contundente y con firmeza, insistió: "Después me di cuenta de que quizás no nos favoreció estar ahí porque hay mucha gente que está en contra del gobierno y creen que nosotros estamos a favor, y no es así".

Acerca de si sintió la sensación de que "quedó pegado" con Milei, el "Maligno" Torres contestó que "sí, definitivamente" y añadió que "hubo mucho hate (odio) de personas, ´estuvo con el Peluca´ y te dan por todos lados". Y profundizó: "Después dijimos que, punto uno, no ganamos nada, incluso podíamos haber perdido. A otro atleta le diría que no es necesario". Al mismo tiempo, destacó que la decisión "fue por respeto al gobierno actual" y así lo explicó: "Lo votes o no, todos buscamos lo mismo. Queremos que mejore el país, es lo que esperamos. Después si lo hacen mal o no es parte de lo que pasa".

"¿Tu consejo para un deportista que gane una medalla es ‘pensalo dos veces’?", fue la repregunta de Bolavip. Convencido, Torres respondió que "sí, definitivamente, quizás es mejor mantenerse neutro para que no haya problemas con la gente. Pero al fin y al cabo, afecta un poco". "Si quieren por respeto lo hacen, pero en nuestro caso no fue funcional en lo absoluto", enfatizó.

Sobre el apoyo de cada gestión a nivel nacional a los deportistas en los últimos tiempos, el "Maligno" dijo: "En el gobierno anterior, desconozco". Incluso, mencionó que "en el tema bono olímpico por medallas y demás, quizás hubo una mejor respuesta por parte del gobierno anterior. Quizás muchas veces la gente puede decir ´les dieron plata, ¿qué esperaban?´. No es que uno lo espere, pero uno como atleta sacrifica muchas cosas, como las personas en su trabajo, y es un momento en el que llegás a lo máximo y como atleta uno piensa que se lo van a valorar poco más. Uno quiere establecer mejor su vida, su situación económica, como cualquiera, no estamos buscando que nos regale nada". Y concluyó: "Creo que en ese momento mucha gente se puso feliz y se pudo haber agarrado de ese momento, uno siente que logramos algo importante para toda la gente. Lo primero que hacemos es representar a nuestro país y es de las pocas formas de hacer conocer nuestro país. Quizás el gobierno anterior estuvo mejor en cuanto al bono, eso estuve escuchando, así que sí, mucho mejor. Después no me quejo de la parte Selección porque siempre tuve apoyo y estoy bien. Pero siempre se puede mejorar, eso está de mas decirlo. Desde los trabajos comunes hasta el área deportiva, siempre se puede mejorar y ojalá suceda. Y ojalá que la próxima vez que tenga la oportunidad de estar cerca del Gobierno, me refiero al Presidente, pueda decirle que apoyen un poquito más a este sector, que quizá está medio complicado, y ojalá lo puedan hacer".