Verstappen le arrebata la pole a Norris del GP de Italia en el último suspiro

El piloto de Red Bull Max Verstappen durante la clasificación para el GP de Italia de la F1

Max Verstappen pulverizó el sábado el récord de vuelta de Monza y dejó a Red Bull en la pole position para el Gran Premio de Italia de Fórmula Uno después de que Lando Norris, de McLaren, parecía a punto de quedarse con el primer puesto por segundo año consecutivo.

Norris fue el más rápido con su vuelta final, pero Verstappen, vigente campeón, se aseguró la pole al cruzar la línea de meta en un minuto y 18,792 segundos, 0,077 más rápido que el mejor tiempo del británico.

Fue la 45ª pole de la carrera de Verstappen, la quinta de la temporada y la primera desde Silverstone en julio.

El anterior récord de pista de 1:18.887 en el 'Templo de la Velocidad' lo estableció el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, con Mercedes, cuando logró la pole en 2020.

"Es increíble. Un trabajo realmente bueno. Ha salido bien. Todo está bien", exclamó Verstappen por la radio del equipo.

El líder del Campeonato de Pilotos, el australiano Oscar

Piastri, quedó tercero con su McLaren, con Charles Leclerc de Ferrari -ganador del año pasado- completando la segunda fila y su compañero de equipo Hamilton quinto pero con una sanción de cinco puestos en la parrilla.

Eso significa que George Russell saldrá quinto para Mercedes, con el novato italiano Kimi Antonelli al lado en la tercera fila. Gabriel Bortoleto, de Sauber, partirá séptimo y el eterno piloto de Aston Martin Fernando Alonso octavo, con Yuki Tsunoda, de Red Bull, noveno.

Es probable que la carrera del domingo sea otra gran batalla entre Piastri y Norris, que está a 34 puntos del australiano tras sufrir un abandono mecánico en el Gran Premio de Países Bajos el fin de semana.

"Max ha sido rápido todo el fin de semana y nunca es una sorpresa con él", dijo Norris, que también fue más lento que Verstappen en las dos primeras fases de la calificación. "Ha sido una sesión bastante mala de mi parte, con altibajos y demasiados errores".

Piastri, por su parte, dijo que la suya había sido una vuelta "ordenada" sin grandes errores.

"El resultado no es una gran sorpresa, pero obviamente nos hubiera encantado estar un poco más arriba", dijo el ganador de siete carreras en lo que va de año.

McLaren ha ganado las últimas cinco carreras y ha terminado siete veces ocupando los dos primeros lugares de la grilla.

Isack Hadjar, que subió al podio por primera vez en su carrera en la F1 con un tercer puesto para Racing Bulls en Zandvoort el fin de semana pasado, no pudo superar la fase inicial y saldrá 16º.

Su compañero de equipo Liam Lawson quedó último, mientras que Franco Colapinto y Pierre Gasly de Alpine, fueron 18º y 19º.

Con información de Reuters