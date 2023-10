Gerardo Martino anticipó el impensado plan para Lionel Messi en el Inter Miami

Martino aseguró que hay un plan para el futuro del fútbol del equipo que reside en Miami.

El director técnico del Inter Miami, el argentino Gerardo Martino, dijo que tiene una planificación para la próxima temporada que incluye al delantero uruguayo Luis Suárez como refuerzo. Por otro lado, aseguró que "oficialmente no nos dijeron nada pero dentro del análisis de la temporada que viene tenemos uno con Luis y otro sin Luis".

En una entrevista que brindó en la previa de una conferencia de prensa, Martino aseguró en la previa del penúltimo partido de la temporada de la MLS ante Charlotte que está pensando en el futuro. Inter Miami, sin Lionel Messi, recibirá mañana a Charlotte desde las 21 y volverá a enfrentar al mismo rival el sábado a las 19 para cerrar su participación en la temporada de la conferencia Este.

"Cuando nos oficialicen la situación de Suárez estaremos preparados para ir por el camino que corresponde", agregó el DT rosarino, que ya planifica la temporada 2024 con la franquicia de Miami. La posibilidad de sumar al uruguayo Suárez creció mucho en los últimos meses tras la confirmación de que el jugador no seguirá en Gremio después de la finalización del presente campeonato brasileño. Además, en las últimas horas desde Barcelona surgió el rumor sobre Sergi Roberto, otro excompañero de Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba en Barcelona.

Messi destrozó al PSG con Migue Granados y confirmó un secreto a voces: "Fui el único"

Lionel Messi lanzó un picante comentario contra el Paris Saint Germain, meses después de su arribo al Inter Miami de Estados Unidos. El astro rosarino dialogó con Migue Granados en su canal de streaming, Olga, y recordó su paso por el club francés, en el cual acumuló dos títulos pero no la pasó nada bien. Ante la consulta del humorista en plena nota, el mejor del planeta no dudó y destrozó al conjunto parisino por un gesto negativo que tuvieron con él.

La "Pulga" gritó campeón con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 y, al igual que sus compañeros del elenco nacional esperaba un "mimo" por parte de la institución. Sin embargo, esto no sucedió y la dirigencia no reconoció al exhombre del Barcelona que logró el hecho histórico el pasado 18 de diciembre en Lusail. Por supuesto, Leo no se olvida de esto y fue filoso a la hora de revelar qué es lo que siente al respecto.