Los comentarios Lukaku sobre su descontento en el Chelsea "no ayudan": Tuchel

Los comentarios de Romelu Lukaku sobre su descontento con la vida en el Chelsea "no ayudan" y atraerán una atención innecesaria, dijo el viernes el entrenador del Chelsea, Thomas Tuchel.

Lukaku dijo a Sky Italia que está descontento con el sistema de Tuchel, al tiempo que admitió que le gustaría volver al Inter de Milán, de la Serie A, en algún momento de su carrera.

"No nos gusta, por supuesto. Trae un ruido que no necesitamos y no ayuda", dijo Tuchel a periodistas antes del partido del Chelsea contra el Liverpool el domingo. "No queremos darle más importancia de la que realmente tiene".

"Es fácil sacar frases de contexto, acortar líneas, hacer noticia y luego darse cuenta de que no es tan malo", agregó. "Podemos tomarnos el tiempo necesario para tratar de entender lo que está pasando porque no refleja el trabajo diario, la actitud y el comportamiento que Romelu muestra aquí en Cobham".

Lukaku dejó el Inter en agosto y regresó al Chelsea para un segundo paso por el equipo, en un acuerdo por un valor récord para el club de 97,5 millones de libras (131,78 millones de dólares).

Con información de Reuters